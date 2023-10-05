Дочці Полякової виповнилося 12: мама показала кумедні фото і зворушливо привітала

Донька Олі Полякової Аліса. Фото з Instagram: polyakovamusic

Молодшій донці Олі Полякової Алісі виповнилося 12 років. Зіркова мама зворушливо привітала доньку і показала її кумедні фото.

Допис опублікувала у своєму Instagram.

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"Хочу, щоб втілилося твоє єдине бажання"

Молодша донька Олі Полякової Аліса вже більше року живе і навчається у Англії. Зараз співачка приїхала до неї в Лондон, щоб відсвяткувати разом день народження.

Скриншот зі сторіс в Instagram:

polyakovamusic

Скриншот зі сторіс в Instagram:

polyakovamusic

В сторіс в Instagram Оля показала, як Аліса збирається, а після як вони гуляють містом.

Зірка також опублікувала пост, у якому показала красиві і кумедні фото Аліси. Полякова часто розповідала, що її молодша донька дуже активна, любить балуватися і частіше поводиться як пацанка.

Донька Олі Полякової Аліса. Фото з Instagram:

polyakovamusic

Донька Олі Полякової Аліса. Фото з Instagram:

polyakovamusic

Зірка опублікувала і фото доньки з татом, на якому видно, що вони дуже між собою схожі.

Донька Олі Полякової Аліса з татом. Фото з Instagram:

polyakovamusic

Виконавиця також написала зворушливе привітання донці.

"12! Моя маленька і вже така доросла дівчинка! Така кумедна і свідома, розумна і смішна, красива як сонце! Хочу щоб ти була здорова і щаслива! І щоб втілилося твоє єдине бажання вже півтора року, щоб закінчилась війна і ти повернулася додому! Бо нема для тебе кращого місця на землі, ніж Україна, твій ліс, твоя річка і твої тваринки, все що ти любиш! І воно обов’язково здійсниться! І ти, як і сотні тисяч дітей, повернешся в Україну, і ми всі будем дуже щасливі!" — написала Полякова у привітанні.

Співачка закликала заходити на сторінку її доньки і вітати її зі святом.

Нагадаємо, молодша донька Полякової розповіла, що заробляє на рекламі.

Також ми писали, що Полякова розповіла, чи планує ще дітей.