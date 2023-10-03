Молодша донька Полякової розповіла, що заробляє на рекламі

Донька Олі Полякової Аліса. Фото: instagram.com/alisa_polyakova_



11-річна донька Олі Полякової розповіла, що вже заробляє гроші на рекламі, яку публікує у своїх соціальних мережах. Про це дівчинка сказала, коли зіркова мама запитала її звідки у неї стильний костюм, у якому вона була одягнена.

Розмову з донькою Полякова опублікувала у сторіс у своєму Instagram.

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Молодша донька Олі Полякової вперше за довгий час з'явилася у сторіс співачки. Справа в тому, що Аліса зараз навчається у Англії.

Зараз Полякова приїхала до доньки у Лондон, оскільки 5 жовтня їй виповнюється 12 років. Співачка показала, як Аліса вранці збирається до школи і спитала про її новий костюм, відзначивши чудовий стиль доньки.

Скриншот з Instagram:

polyakovamusic

Аліса відповіла, що має цей костюм, адже заробляє гроші на рекламі. Вірогідно, йшлося про рекламу у соціальних мережах дівчинки, адже у своєму Instagram Аліса має 13 тисяч підписників.

Оля Полякова також показала, у якому вбранні донька ходить до школи.

Скриншот з Instagram:

polyakovamusic

Нагадаємо, Полякова розповіла, чим займається її старша донька.

Також ми писали, що співачка розповіла, чи планує ще дітей.