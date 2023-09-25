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"Ніколи не кажи "ні": Полякова розповіла, чи планує ще дітей

25 вересня 2023 12:38
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Ніколи не кажи ні: Полякова розповіла, чи планує ще дітей
Співачка Оля Полякова
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Олю Полякову запитали у сторіс, чи планує вона ще дітей. Співачка не стала давати остаточну відповідь, адже не знає, як складеться життя. 

Про це вона розповіла у сторіс в Instagram.

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"Може, і захочу"

Оля Полякова виховує двох дітей: 18-річну доньку Машу і 11-річну Алісу. Співачка часто ділиться у своїх соціальних мережах фото і відео зі своїми дітьми, розповідає про їх досягнення та захоплення. 

 

Старша донька співачки часто стає приводом для обговорення, особливо її фігура та творчість, адже Маша має свій рок-гурт. 

В Instagram у зірки запитали, чи планує вона ще дітей, на що Оля відповіла досить неоднозначно. 

 

полякова
Сторіс з Instagram polyakovamusic

"Зараз ні, але ви знаєте, життя бентежне. Може, і захочу. Ніколи не кажи "ні", — з посмішкою розповіла Полякова. 

Нагадаємо, нещодавно Полякова презентувала новий кліп, який зняв Алан Бадоєв. А ще співачка розповіла, чим зараз займається її старша донька.


 

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