"Ніколи не кажи "ні": Полякова розповіла, чи планує ще дітей

Співачка Оля Полякова

Олю Полякову запитали у сторіс, чи планує вона ще дітей. Співачка не стала давати остаточну відповідь, адже не знає, як складеться життя.

Про це вона розповіла у сторіс в Instagram.

Читайте також:

"Може, і захочу"

Оля Полякова виховує двох дітей: 18-річну доньку Машу і 11-річну Алісу. Співачка часто ділиться у своїх соціальних мережах фото і відео зі своїми дітьми, розповідає про їх досягнення та захоплення.

Старша донька співачки часто стає приводом для обговорення, особливо її фігура та творчість, адже Маша має свій рок-гурт.

В Instagram у зірки запитали, чи планує вона ще дітей, на що Оля відповіла досить неоднозначно.

Сторіс з Instagram polyakovamusic

"Зараз ні, але ви знаєте, життя бентежне. Може, і захочу. Ніколи не кажи "ні", — з посмішкою розповіла Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Полякова презентувала новий кліп, який зняв Алан Бадоєв. А ще співачка розповіла, чим зараз займається її старша донька.



