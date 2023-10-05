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Дочери Поляковой исполнилось 12: мама показала забавные фото и трогательно поздравила

5 октября 2023 17:45
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Дочери Поляковой исполнилось 12: мама показала забавные фото и трогательно поздравила
Донька Олі Полякової Аліса. Фото з Instagram: polyakovamusic
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Младшей дочери Оле Поляковой Алисе исполнилось 12 лет. Звездная мама трогательно поздравила дочь и показала ее забавные фото.

Сообщение опубликовала в своем Instagram.

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Младшая дочь Оли Поляковой Алиса уже больше года живет и учится в Англии. Сейчас певица приехала к ней в Лондон, чтобы отпраздновать день рождения.

 

Скриншот со сторис в Instagram:
polyakovamusic
Скриншот со сторис в Instagram:
polyakovamusic

В сторис в Instagram Оля показала, как Алиса собирается, а после, как они гуляют по городу.

Звезда также опубликовала пост, в котором показала красивые и смешные фото Алисы. Полякова часто рассказывала, что ее младшая дочь очень активна, любит баловаться и часто ведет себя как пацанка.

 

Дочь Оли Поляковой Алиса. Фото с Instagram:
polyakovamusic
Дочь Оли Поляковой Алиса. Фото с Instagram:
polyakovamusic

Звезда опубликовала и фото дочери с папой, на котором видно, что они очень похожи между собой.

 

Дочь Оли Поляковой Алиса с папой. Фото с Instagram:
polyakovamusic

Исполнительница также написала трогательное поздравление дочери.

 

"12! Моя маленькая и уже такая взрослая девочка! Такая забавная и сознательная, умная и смешная, красивая как солнце! Хочу, чтобы ты была здорова и счастлива! И чтобы воплотилось твое единственное желание уже полтора года, чтобы закончилась война и ты вернулась домой! Ибо нет для тебя лучшего места на земле, чем Украина, твой лес твоя река и твои животные — все что ты любишь! И оно обязательно сбудется! И ты, как и сотни тысяч детей, вернешься в Украину, и мы все будем очень счастливы!" — написала Полякова в поздравлении.

Певица призвала заходить на страницу ее дочери и поздравлять ее с праздником.

Напомним, младшая дочь Поляковой рассказала, что зарабатывает на рекламе.

Также мы писали, что Полякова рассказала, планирует ли еще детей.

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