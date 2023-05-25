Дольф Лундгрен, борющийся с онкологией, снимается в спин-оффе "Ведьмака"

Герой сериала "Ведьмак" и Дольф Лундгрен. Фото: коллаж Новини.LIVE

Голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен присоединился к актерскому составу спин-оффа сериала "Ведьмак" от стриминговой платформы Netflix.

Об этом сообщает издание Redanian Intelligence.

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Проект под рабочим названием Riff Raff уже снимается в Южной Африке. Лундгрен исполняет в сериале одну из ключевых ролей. Кого играет 65-летний актер, не уточняется.

Новый сериал расскажет о группе подростков, ставших жертвами войны Нильфгарда за завоевание континента. Их пути должны пересектись с Цири в финале третьего сезона "Ведьмака".

Спин-офф расскажет о событиях, предшествующих сюжету основного сериала. Из него можно узнать историю банды подростков. Шесть несовершеннолетних воров задумали свое величайшее ограбление. По сюжету они собрались обокрасть самую опасную преступную группировку в королевстве.

Согласно данным источников, издание предполагает, что Лундгрену могла достаться роль злого наемника Лео Бонарта — лидера той самой опасной группировки, в противостояние с которой вступят молодые герои. Если это так, Лундгрен, скорее всего, появится и в третьем сезоне "Ведьмака".

Напомним, ранее мы писали, как в течение восьми лет Дольф Лундгрен борется с онкологией. Также мы рассказывали, что Netflix анонсировал реалити-шоу "Игра в кальмара" с большим призовым фондом.