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Дольф Лундгрен, борющийся с онкологией, снимается в спин-оффе "Ведьмака"

25 мая 2023 20:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дольф Лундгрен, борющийся с онкологией, снимается в спин-оффе "Ведьмака"
Герой сериала "Ведьмак" и Дольф Лундгрен. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен присоединился к актерскому составу спин-оффа сериала "Ведьмак" от стриминговой платформы Netflix.

Об этом сообщает издание Redanian Intelligence.

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Подробности

Проект под рабочим названием Riff Raff уже снимается в Южной Африке. Лундгрен исполняет в сериале одну из ключевых ролей. Кого играет 65-летний актер, не уточняется.

Новый сериал расскажет о группе подростков, ставших жертвами войны Нильфгарда за завоевание континента. Их пути должны пересектись с Цири в финале третьего сезона "Ведьмака".

Спин-офф расскажет о событиях, предшествующих сюжету основного сериала. Из него можно узнать историю банды подростков. Шесть несовершеннолетних воров задумали свое величайшее ограбление. По сюжету они собрались обокрасть самую опасную преступную группировку в королевстве.

Согласно данным источников, издание предполагает, что Лундгрену могла достаться роль злого наемника Лео Бонарта — лидера той самой опасной группировки, в противостояние с которой вступят молодые герои. Если это так, Лундгрен, скорее всего, появится и в третьем сезоне "Ведьмака".

Напомним, ранее мы писали, как в течение восьми лет Дольф Лундгрен борется с онкологией. Также мы рассказывали, что Netflix анонсировал реалити-шоу "Игра в кальмара" с большим призовым фондом.

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