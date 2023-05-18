Netflix анонсував реаліті-шоу "Гра в кальмара" з великим призовим фондом

Кадр з серіалу "Гра в кальмара". Фото: Noh Juhan/Netflix

Після шаленого успіху серіалу "Гра в кальмара" стримінгова компанія Netflix оголосила кастинг на участь в реаліті-шоу Squid Game: The Challenge. Тепер стала відома дата його релізу та призовий фонд.

Про це повідомляється на сайті компанії.

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Подробиці

В новому шоу 456 гравців з різних куточків світу змагатимуться за призовий фонд в 4,56 мільйона доларів. Це найбільший грошовий приз в історії реаліті-шоу. У серії ігор кожен гравець покаже свої можливості і буде змушений запитати себе, як далеко він готовий піти заради перемоги.

10-серійне реаліті-шоу знімали у Великій Британії. Прем’єра Squid Game: The Challenge відбудеться на Netflix вже у листопаді цього року. Більше подробиць творці шоу обіцяють оголосити вже незабаром.

Про серіал "Гра в кальмара"

Це південнокорейський вебсеріал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Режисером і автором сценарію став Хван Дон Хьок. Серіал, що складається з дев'яти епізодів, оповідає про групу людей, яким потрібні гроші. Вони приймають дивне запрошення взяти участь у дитячих іграх. На переможця чекає привабливий приз, але ставки тут смертельні

Нагадаємо, раніше ми писали, що 78-річну зірку серіалу "Гра кальмара" викликали до суду. Також ми розповідали, що Netflix показав трейлер документального серіалу про Арнольда Шварценеггера.