Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя arrow

"Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

4 вересня 2023 19:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя
Актор Костянтин Войтенко та Валентина Марініна. Фото: instagram.com/valya.marinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Валентина Марініна розкрила шокуючі подробиці сімейного життя з актором Костянтином Войтенком. Жінка розповіла, що екс-чоловік бив її та знущався з неї.

Про це стало відомо з Instagram танцівниці.

Читайте також:

Фізичне та психологічне насильство

Валентина говорить, що довгий час вона не наважувалася цим публічно поділитися. Однак зараз готова розповісти про те, що стала жертвою насильницьких дій з боку колишнього.

 

Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/

"Я — колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені соромно про це. Але в той момент я не вміла інакше. Мій колишній чоловік - перверзний нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина і мама нашої спільної дитини. Він публічна людина, тато, яка час від часу радіє своїй дочці. Він — колишній, який вибрав та обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство", — сказала Марініна.

Жінка розповіла, що колишній чоловік бив її, тягав за волосся і посеред ночі виганяв із квартири. Танцівниця навіть викликала поліцію.

 

Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/
Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/

 

Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/

"Коли я вперше і востаннє викликала поліцію після фізичного домашнього насильства, поліція натякала: "Ви подумайте, може помиритеся? Інакше у нього виправні роботи і він уже буде "числитися". Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали зі своєї квартири. Головне ж, що в сім'ях так "не прийнято" — писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і начебто пристойних. Якби подібний виклик стався в розвиненій країні світу, я мала б повне право попросити колишнього з дому і він втратив би право наближатися до мене. У мене була б підтримка та захист", — поділилася Валентина.

Найбільше Марініну травмувало саме психологічне насильство.

"Синяки загоїлися швидко. Газлайтинг та психологічне насильство травмували мене набагато глибше. Я є клієнтом психологів і психотерапевтів уже понад п'ять років. Я зробила з собою дуже багато практик, дослідів, було багато різних фахівців та консультацій", — зізналася Валентина.

То Марініна втомилася соромитися і боятися. Крім того, Валентина поділилася своєю історією, щоб інші жертви насильства цього не терпіли.

 

Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/
Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/
Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Костянтин Войтенко та Валентина Марініна розлучилися у жовтні 2022 року. Експодружжя має спільну доньку — 6-річну Емілію. Актор зустрічається із дизайнером Наталією Камінською.

Раніше чоловік Брітні Спірс відписався від неї в Instagram.

Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз