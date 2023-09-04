"Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

Актор Костянтин Войтенко та Валентина Марініна. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцівниця Валентина Марініна розкрила шокуючі подробиці сімейного життя з актором Костянтином Войтенком. Жінка розповіла, що екс-чоловік бив її та знущався з неї.

Про це стало відомо з Instagram танцівниці.

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Валентина говорить, що довгий час вона не наважувалася цим публічно поділитися. Однак зараз готова розповісти про те, що стала жертвою насильницьких дій з боку колишнього.

Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/

"Я — колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені соромно про це. Але в той момент я не вміла інакше. Мій колишній чоловік - перверзний нарцис і насильник. Так знаю його я, колишня дружина і мама нашої спільної дитини. Він публічна людина, тато, яка час від часу радіє своїй дочці. Він — колишній, який вибрав та обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство", — сказала Марініна.

Жінка розповіла, що колишній чоловік бив її, тягав за волосся і посеред ночі виганяв із квартири. Танцівниця навіть викликала поліцію.

Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/

"Коли я вперше і востаннє викликала поліцію після фізичного домашнього насильства, поліція натякала: "Ви подумайте, може помиритеся? Інакше у нього виправні роботи і він уже буде "числитися". Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали зі своєї квартири. Головне ж, що в сім'ях так "не прийнято" — писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і начебто пристойних. Якби подібний виклик стався в розвиненій країні світу, я мала б повне право попросити колишнього з дому і він втратив би право наближатися до мене. У мене була б підтримка та захист", — поділилася Валентина.

Найбільше Марініну травмувало саме психологічне насильство.

"Синяки загоїлися швидко. Газлайтинг та психологічне насильство травмували мене набагато глибше. Я є клієнтом психологів і психотерапевтів уже понад п'ять років. Я зробила з собою дуже багато практик, дослідів, було багато різних фахівців та консультацій", — зізналася Валентина.

То Марініна втомилася соромитися і боятися. Крім того, Валентина поділилася своєю історією, щоб інші жертви насильства цього не терпіли.

Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцівниця Валентина Марініна розповіла про життя з актором Костянтином Войтенком. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Костянтин Войтенко та Валентина Марініна розлучилися у жовтні 2022 року. Експодружжя має спільну доньку — 6-річну Емілію. Актор зустрічається із дизайнером Наталією Камінською.

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