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Довелося накладати шви: стало відомо, чим закінчилася одна зі сварок Брітні Спірс з чоловіком

26 серпня 2023 12:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Довелося накладати шви: стало відомо, чим закінчилася одна зі сварок Брітні Спірс з чоловіком
Співачка Брітні Спірс з чоловіком Семом Асгарі. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Все більше стає відомо подробиць емоційного шлюбу співачка Брітні Спірс. Свого часу зірка розбила собі голову під час бійки зі своїм чоловіком Семом Асгарі перед їхнім розлученням.

Про це пише Page Six.

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У фільмі "Брітні Спірс: Розлучення та відчай", який транслювався в четвер на телеканалі Fox, розповіли що пара, яка тепер розлучається, одного разу посварилася в Лондоні, яка закінчилася тим, що співачка отримала серйозні травми та потребувала медичної допомоги.

"Вона з Семом були у готельному номері, і сварка стала настільки жахливою, що Спірс спіткнулася і вдарилася об журнальний столик, розбивши голову. Їй потрібні були шви", — йдеться у фільмі.

Стало відомо, що передбачувана "мінливість" Спірс зрештою стала "занадто важкою" для Асгарі, тому 16 серпня актор звернувся до суду, щоб розірвати їхній шлюб лише через 14 місяців після весілля.

 

Раніше видання повідомляло, що 29-річна Асгарі підозрював, що 41-річна Спірс зраджувала йому зі співробітником у її будинку, і що поп-зірка одного разу фізично напала на чоловіка, коли той спав, залишивши у нього синець під оком. Однак джерела, близькі до Спірс, спростували ці звинувачення.

Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс. 

Раніше ми розповідали, які статки Брітні та на що претендує її чоловік, який подав на розлучення.

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