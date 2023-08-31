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Більше не друзі: чоловік Брітні Спірс відписався від неї у Instagram

31 серпня 2023 19:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Більше не друзі: чоловік Брітні Спірс відписався від неї у Instagram
Співачка Брітні Спірс та Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сем Асгарі перестав стежити за Брітні Спірс в Instagram після того, як на початку цього місяця подав на розлучення після всього 14 місяців шлюбу. Відтоді, як з’явилася новина про їхній розрив, у ЗМІ з’явилася низка неприємних звинувачень.

Про це пише Daily Mail.

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Після того, як Сем звинуватив Брітні в зраді, він відписався від неї у соціальній мережі Instagram. Брітні, вочевидь, не була засмучена цим жестом, і продовжила публікувати безтурботні відео.

41-річна поп-зірка зняла на відео свого давнього менеджера і найкращого друга Кейда Хадсона, коли він стрибає з трампліна в її басейн.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sam Asghari (@samasghari)

Сем подав на розлучення після того, як поведінка Брітні стала дедалі нестабільнішою, а джерело сказало, що вона "кричала на персонал, висуваючи безглузді вимоги".

Про розрив вона розповіла у своєму Instagram. Поряд з відео танців у вітальні вона написала:

"Я більше не могла терпіти біль, чесно кажучи!! Я дуже довго грала і мій Instagram може здаватися ідеальним, але це далеко від реальності, і я думаю, ми всі це знаємо!!! Я хотіла б показати свої емоції та сльози в Інтернеті, але завжди відчувала потребу приховувати свої слабкі місця. Якби я не була сильним солдатом свого батька, мене б відправили до лікарів!!! Але саме тоді я найбільше потребувала сім'ї!!!", — подовідомила співачка.

Раніше стало відомо, що Брітні Спірс вважає, що колишній чоловік Сем Асгарі "таємно співпрацював" з її батьком Джеймі. Зірка переконана, що колишній передавав йому інформацію, яка допоможе тримати артистку під контролем.

Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс.

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