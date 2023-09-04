"Домашний тиран и насильник": эксдружина украинского звездного актера об их семейной жизни

Актер Константин Войтенко и Валентина Маринина. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцовщица Валентина Маринина раскрыла шокирующие подробности семейной жизни с актером Константином Войтенко. Женщина рассказала, что экс-муж избивал ее и издевался над ней.

Об этом стало известно из Instagram танцовщицы.

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Физическое и психологическое насилие

Валентина говорит, что долгое время она не решалась этим публично поделиться. Однако сейчас готова рассказать о том, что явилась жертвой насильственных действий со стороны бывшего.

Танцовщица Валентина Маринина рассказала о жизни с актером Константином Войтенко. Фото: instagram.com/valya.marinina/

"Я — бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе. Мне стыдно об этом. Но в тот момент я не умела иначе. Мой бывший муж — перверзный нарцисс и насильник. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он публичный человек, отец, который время от времени радуется своей дочери. Он — бывший, избравший и выбирающий со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие", — сказала Маринина.

Женщина рассказала, что бывший муж избивал ее, таскал за волосы и посреди ночи выгонял из квартиры. Танцовщица даже вызвала полицию.

Танцовщица Валентина Маринина рассказала о жизни с актером Константином Войтенко. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцовщица Валентина Маринина рассказала о жизни с актером Константином Войтенко. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцовщица Валентина Маринина рассказала о жизни с актером Константином Войтенко. Фото: instagram.com/valya.marinina/

"Когда я впервый и в последний раз вызвала полицию после физического домашнего насилия, полиция намекала: "Вы подумайте, может помиритесь? Иначе у него исправительные работы, и он уже будет "числиться". Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью вышвыривали из своей квартиры. Главное же, что в семьях так "не принято" — писать заявления на мужчин, еще и таких публичных и вроде бы приличных. Если бы подобный вызов произошел в развитой стране мира, я имела бы полное право попросить бывшего из дома и он потерял право приближаться ко мне. У меня была бы поддержка и защита", — поделилась Валентина.

Больше всего Маринину травмировало именно психологическое насилие.

"Синяки зажили быстро. Газлайтинг и психологическое насилие травмировали меня гораздо глубже. Я являюсь клиентом психологов и психотерапевтов уже более пяти лет. Я сделала с собой очень много практик, опытов, было много разных специалистов и консультаций", — призналась Валентина.

Поэтому Маринина устала стесняться и бояться. Кроме того, Валентина поделилась своей историей, чтобы другие жертвы этого насилия не терпели.

Танцовщица Валентина Маринина рассказала о жизни с актером Константином Войтенко. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцовщица Валентина Маринина рассказала о жизни с актером Константином Войтенко. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцовщица Валентина Маринина рассказала о жизни с актером Константином Войтенко. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Константин Войтенко и Валентина Маринина развелись в октябре 2022 года. У супругов общая дочь — 6-летняя Эмилия. Актер встречается с дизайнером Наталией Каминской.

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