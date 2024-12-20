Нацвідбір на Євробачення-2025 - список фіналістів конкурсу

Євробачення-2025 — стали відомі фіналісти нацвідбору
Стали відомі імена дев'яти фіналістів цьогорічного національного відбору на "Євробачення". Ще одного учасника пісенного конкурсу оберуть глядачі.
Список претендентів на участь у шоу представило "Суспільне. Євробачення".
Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025"
Сьогодні організатори оголосили імена дев'яти фіналістів, які будуть змагатися за те, аби представити Україну на пісенному конкурсі в Базелі, Швейцарія.
Отже список фіналістів та їхні конкурсні пісні:
- Future Culture — "Waste My Time"
- KHAYAT — "HONOR"
- KRYLATA — "STAY TRUE"
- MOLODI — "my sea"
- Ziferblat — "Bird of pray"
- Абіє — "Дім"
- ДК Енергетик — "Сіль"
- Маша Кондратенко — "No time to cry"
- Влад Шериф — "Wind of change"
Ще одного, десятого учасника, допоможуть обрати глядачі. У застосунку "Дія" українці проголосують за одного з учасників лонглиста, який також зможе позмагатися за перемогу.
Повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року. А фінал національного відбору відбудеться 8 лютого.
Переможця національного відбору також оберуть за допомогою голосування глядачів та суддів.
Нагадаємо, наразі у "Дії" триває голосування за членів журі цьогорічного нацвідбору.
Також ми писали, що відома співачка поскаржилася на кумівство на пісенному конкурсі.
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