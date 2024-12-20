Нацвідбір на Євробачення-2025 - список фіналістів конкурсу

Фіналісти нацвідбору на Єробачення-2025. Фото:

Стали відомі імена дев'яти фіналістів цьогорічного національного відбору на "Євробачення". Ще одного учасника пісенного конкурсу оберуть глядачі.

Список претендентів на участь у шоу представило "Суспільне. Євробачення".

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Сьогодні організатори оголосили імена дев'яти фіналістів, які будуть змагатися за те, аби представити Україну на пісенному конкурсі в Базелі, Швейцарія.

Отже список фіналістів та їхні конкурсні пісні:

Future Culture — "Waste My Time"

KHAYAT — "HONOR"

KRYLATA — "STAY TRUE"

MOLODI — "my sea"

Ziferblat — "Bird of pray"

Абіє — "Дім"

ДК Енергетик — "Сіль"

Маша Кондратенко — "No time to cry"

Влад Шериф — "Wind of change"

Ще одного, десятого учасника, допоможуть обрати глядачі. У застосунку "Дія" українці проголосують за одного з учасників лонглиста, який також зможе позмагатися за перемогу.

Повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року. А фінал національного відбору відбудеться 8 лютого.

Переможця національного відбору також оберуть за допомогою голосування глядачів та суддів.

Нагадаємо, наразі у "Дії" триває голосування за членів журі цьогорічного нацвідбору.

Також ми писали, що відома співачка поскаржилася на кумівство на пісенному конкурсі.