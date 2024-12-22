Оля Полякова назвала ціну найдорожчої шуби в гардеробі

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова розповіла, чи женеться за люксовими брендами. Зірка назвала вартість найдорожчої речі у своєму гардеробі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Що ти Київ".

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Оля Полякова про свій гардероб

Зірка розповіла, що носить як дорогі брендові речі, так і звичайний мас-маркет. Полякова впевнена, що на сцені в артиста має бути яскравий образ. Артистка зізналась, що відкрила себе дизайнерку з Америки, яка самостійно запропонувала їй співпрацю. Поки Полякова не розкриває її ім'я.

Виконавиця зізналась, що в молодості "ганялась" за брендами, проте зараз може почуватися комфортно і у простих речах. Полякова розкрила, що найдорожча річ у її гардеробі — це шуба від італійського модного дому Valentino. Вона розповіла, що шкодує про таку покупку, адже річ навіть її не гріє.

"Це шуба від Valentino. Коштувала 96 тисяч євро. Це дурня. Бо ти розумієш, що на тобі квартира! І вона навіть не гріє. Бо вона зі стриженої норки, дуже тонесенької", — поділилась Полякова та додала, що готова продати цю шубу й задонатити ці гроші на ЗСУ.

Раніше Оля Полякова показала, який вигляд мала на початку кар'єри, та приголомшила результатами схуднення.

Також донька співачки показалася в ніжних обіймах свого бойфренда.