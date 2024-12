Оля Полякова собирается на Евровидение — откуда информация

Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Накануне стали известны имена артистов, которые примут участие в Нацотборе Евровидения-2025. Среди них не было певицы Оли Поляковой. Впрочем, по словам шоумена Славы Демина, она, вероятно, примет участие от другой страны.

Соответствующее сообщение появилось в его паблике.

Оля Полякова собирается на Евровидение

Информация об этом появилась в день релиза новой композиции артистки. По словам Поляковой, англоязычная песня All for Your Love о том, как любовь способна менять мир, даже когда вокруг тьма.

"В эти праздничные дни давайте не забывать, что наша сила — в нашем единстве и вере. Мы вместе, даже на расстоянии. И каждый наш день — это еще один шаг к Победе. Пусть эта песня станет вашим теплом в эти дни", — отметила певица и представила видео на композицию.

Песня создана в сотрудничестве со шведским композитором Андерсом Ханссоном. Трек вдохновлен мотивами украинской народной песни "Цвіте терен". Песня написана на английском, но сохранила оригинальный припев на украинском.

Шведские композиторы написали сотни песен, которые были на Евровидении. Шоумен Слава Демин отметил, что Полякова собирается на конкурс.

"Только что узнал, что Оля Полякова думает участвовать в Евровидении. Но от другой страны… Говорят, что с этой песней. Информация пока не подтверждена. Думаю, на днях сделаю эфир с Михаилом Ясинским (продюсером Оли), и будет более точная информация", — отметил Демин.

Сама Полякова информацию о вероятном участии в песенном конкурсе пока не комментировала. Отметим, по правилам Нацотбора артистка не может участвовать в нем. Все потому, что, как и многие другие титулованные представители украинского шоу-бизнеса, после 2014 года посещала РФ. Но представлять другую страну Полякова может.

Оля Полякова и Слава Демин. Скриншот: YouTube/SlavaDomin

