Дональд Трамп подверг жесткой критике Рианну перед выступлением на Супербоуле-2023

Бывший президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике Рианну

Первое за пять лет выступление американо-барбадосской певицы Рианны, состоявшееся на Супербоул-2023, активно обсуждается в соцсетях. Только через семь часов после публикации видео перформанса, оно набрало более восьми миллионов просмотров. Впрочем, есть и такие, кто не хотел, чтобы Рианна выступала на самом популярном спортивном событии США.

В их числе и бывший президент США Дональд Трамп, сообщает издание Independent.

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Рианна, как и большинство американских знаменитостей, не поддерживалаи Дональда Трампа ни в президентской гонке, ни во время его каденции. Из-за чего американский политик затаил на нее обиду.

"Без своего стилиста она была бы никем. Плохо все и никакого таланта", — раскритиковал Рианну Трамп накануне Супербоула-2023 в собственной соцсети Truth Social.

Это стало ответом Трампа на публикацию конгрессмена от Техаса, бывшего личного врача Дональда в Белом доме, Ронни Джексона.

"Она сделала карьеру, выбрасывая дегенеративную грязь, "понося" Америку при каждом удобном случае. Почему НФЛ демонстрирует это дерьмо? Рианна не должна выступать в перерыве!" — написал тот.

Ни Рианна, ни НФЛ (национальная футбольная лига) не стали комментировать выбросы политиков.

Напомним, ранее мы писали, кто из мировых знаменитостей посетил Суперкубок-2023.