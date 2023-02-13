Дональд Трамп подверг жесткой критике Рианну перед выступлением на Супербоуле-2023

Дональд Трамп со сторонником жестко раскритиковал Рианну перед выступлением на Супербоуле-2023
Первое за пять лет выступление американо-барбадосской певицы Рианны, состоявшееся на Супербоул-2023, активно обсуждается в соцсетях. Только через семь часов после публикации видео перформанса, оно набрало более восьми миллионов просмотров. Впрочем, есть и такие, кто не хотел, чтобы Рианна выступала на самом популярном спортивном событии США.
В их числе и бывший президент США Дональд Трамп, сообщает издание Independent.
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Рианна, как и большинство американских знаменитостей, не поддерживалаи Дональда Трампа ни в президентской гонке, ни во время его каденции. Из-за чего американский политик затаил на нее обиду.
"Без своего стилиста она была бы никем. Плохо все и никакого таланта", — раскритиковал Рианну Трамп накануне Супербоула-2023 в собственной соцсети Truth Social.
Это стало ответом Трампа на публикацию конгрессмена от Техаса, бывшего личного врача Дональда в Белом доме, Ронни Джексона.
"Она сделала карьеру, выбрасывая дегенеративную грязь, "понося" Америку при каждом удобном случае. Почему НФЛ демонстрирует это дерьмо? Рианна не должна выступать в перерыве!" — написал тот.
Ни Рианна, ни НФЛ (национальная футбольная лига) не стали комментировать выбросы политиков.
Напомним, ранее мы писали, кто из мировых знаменитостей посетил Суперкубок-2023.