Кара Делевінь, Адель, Jay Z — зіркові гості на Супербоулі-2023

Стриптиз від Делевінь, загадкова Адель та Джей Зі з донькою — хто з зірок прийшов на Супербоул-2023
Перегляд фінальної гри сезону в професійному американському футболі, Супербоулу, це традиція в США. Квитки на подію розлітаються миттєво, а за трансляцією стежать десятки мільйонів. Супербоул-2023 не пропустили й знаменитості. Ще б пак — на сцені вперше за п’ять років виступила співачка Ріанна.
Новини.LIVE покаже, хто зі знаменитостей відвідав грандіозний фінал.
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Деталі
Підтримати Ріанну прийшов репер Jay Z. Компанію йому склала старша донька, 11-річна Блю Айві Картер. Саме Jay Z помітив талант Ріанни та зайнявся її продюсуванням у нульових.
На глядацьких трибунах загадково, в окулярах та тихенько дивилась гру футболістів та виступ Ріанни британська співачка Адель.
Англійська модель, акторка Кара Делевінь прийшла на гру у футболці з кумедним написом: "Концерт Ріанни, перерваний футбольним матчем. Дивно, але все одно". Перед тисячами вболівальниками Кара влаштувала міністриптиз.
На глядацьких трибунах папараці помітили і голлівудського актора Бредлі Купера.
Неподалік нього з друзями розташувався лауреат премії "Ґреммі", британський музикант Пол Маккартні.
Біля стадіону в місті Глендейл, штат Аризона папараці також помітили співачку Біллі Айліш та мільярдера Ілона Маска з одним з синів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Queen опублікував архівний саундчек в Києві та пообіцяв знову виступити в Україні. Також ми розповідали, що Billboard назвав жінку 2023 року.
Фото: PageSix