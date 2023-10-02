Донька актора Робіна Вільямса розкритикувала штучний інтелект

Актори Робін та Зельда Вільямс. Фото: Google

Дочка померлого американського актора Робіна Вільямса, 34-річна Зельда, висловилась про застосування штучного інтелекту для відтворення голосів акторів. За її словами, артисти заслуговують на те, щоб самостійно озвучувати персонажів, які їм сподобалися.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Зельда, яка пішла по стопах батька і також стала акторкою, заявила, що вже роками спостерігає за тим, як багато людей намагаються навчити деякі моделі нейромереж для відтворення промови відомих людей. Мова, зокрема, йде й про її батька.

"Я роками спостерігала за тим, наскільки багато людей прагнуть навчити ці моделі для створення чи відтворення рис акторів, які не можуть дати на це згоду, наприклад, мого батька. І це не теорія — все більш ніж реально. Я вже чула, як штучний інтелект використав його голос, щоб сказати те, чого від нього хочуть люди. Мене це турбує, але наслідки не обмежуються моїми почуттями. Актори заслуговують на те, щоб приймати самостійні рішення для створення героїв та озвучення мультфільмів, а також вкладати власні людські зусилля та час у свою гру", — заявила Зельда.

Актори Робін та Зельда Вільямс. Фото: Google

Вільямс зазначила, що результат роботи штучного інтелекту у кращому разі виявляється чимось на кшталт копії.

"У кращому разі ці імітації — жалюгідні копії великих людей, а в гіршому — жахливі створіння Франкенштейна, зліплені з усього гіршого, що є в цій індустрії, а не те, що вона має символізувати", — підсумувала Зельда.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Marvel шукає фахівців для перезапуску франшизи "Люди Ікс". Також ми розповідали, що в прокат вийшов фільм "Творець" про війну людства зі штучним інтелектом.