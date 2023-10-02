Дочь актера Робина Уильямса раскритиковала искусственный интеллект

Актеры Робин и Зельда Уильямс. Фото: Google

Дочь умершего американского актера Робина Уильямса, 34-летняя Зельда, высказалась о применении искусственного интеллекта для воспроизведения голосов актеров. По ее словам, артисты заслуживают того, чтобы самостоятельно озвучивать понравившихся им персонажей.

Об этом сообщает издание Deadline.

Читайте также:

Звезда против искусственного интеллекта

Зельда, которая пошла по стопам отца и также стала актрисой, заявила, что уже годами наблюдает за тем, как многие пытаются научить некоторые модели нейросетей для воспроизведения речи известных людей. Речь, в частности, идет и о ее отце.

"Я годами наблюдала за тем, насколько многие люди стремятся научить эти модели для создания или воспроизведения черт актеров, которые не могут дать на это согласие, например моего отца. И это не теория — все более чем реально. Я уже слышала, как искусственный интеллект использовал его голос, чтобы сказать то, чего от него хотят люди. Меня это беспокоит, но последствия не ограничиваются моими чувствами. Актеры заслуживают того, чтобы принимать самостоятельные решения для создания героев и озвучивания мультфильмов, а также вкладывать собственные человеческие усилия и время в свою игру", — заявила Зельда.

Актеры Робин и Зельда Уильямс. Фото: Google

Уильямс отметила, что результат работы искусственного интеллекта в лучшем случае оказывается чем-то вроде копии.

"В лучшем случае эти имитации — жалкие копии великих людей, а в худшем — ужасные создания Франкенштейна, слепившиеся из всего худшего, что есть в этой индустрии, а не то, что она должна символизировать", — подытожила Зельда.

Напомним, ранее мы писали, что Marvel ищет специалистов для перезапуска франшизы "Люди Икс". Также мы рассказывали, что в прокат вышел фильм "Творец" о войне человечества с искусственным интеллектом.