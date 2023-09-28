Війна зі штучним інтелектом, нова "Пила" та французьке весілля: кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Творець". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли чотири. Серед них, зокрема, десята частина франшизи фільмів жахів "Пила" та наукова фантастика з Джоном Девідом Вашинґтоном в головній ролі.

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Творець (США)

За сюжетом, події розгортаються у майбутньому. Насувається початок війни між людством та силами штучного інтелекту. Нещодавно стало відомо, що архітектор штучного інтелекту створив надзвичайно потужну та таємничу зброю, здатну знищити все живе на планеті і тим самим покласти кінець існуванню людства.

Нікому і ніколи не вдавалося знайти цього архітектора. Останню надію покладають на Джошуа, якого зіграв Джон Девід Вашинґтон. Загартований у численних боях, він має нарешті знищити цього архітектора штучного інтелекту, якого називають Творцем.

Наукова фантастика, бойовик та драма є новою роботою режисера Ґарета Едвардса. Він не лише посів режисерське крісло, а й долучився до написання сценарію разом із Крісом Вайцом, який був номінований на премію "Оскар" за найкращий сценарій 2003 року.

До роботи залучили голлівудських зірок першої величини: Джон Девід Вашинґтон, Джемма Чан, Кен Ватанабе, Стерджілл Сімпсон, Еллісон Дженні, Марк Менчака. Загальний бюджет склав близько 86 млн доларів. Основні зйомки проходили у Таїланді.

Пила X (США)

За сюжетом, Джон Крамер відчайдушно чіпляється за будь-який спосіб порятунку від раку. Йому радять зробити у Мексиці операцію в місцевої групи лікарів. Насправді ж це не лікування, а видурювання грошей у шокованих хворих, які бояться близької смерті. Джон вже придумав як помститися аферистам.

Ця франшиза фільмів жахів, об’єднаних спільною темою, є однією з найуспішніших у світі. При сумарному бюджеті у близько 67 млн доларів загальні касові збори у світі склали понад 883 млн. Це лише цифри перших семи фільмів. Знімали стрічку у Мехіко з жовтня 2022 року по лютий 2023-го. Головні ролі виконали Тобін Белл, Шоуні Сміт, Стівен Бренд, Майкл Біч, Рената Вака иа інші.

Весілля тільки для своїх (Франція)

За сюжетом, пара вирішила, що запросить на реєстрацію лише двох свідків. Дізнавшись про це, батьки дуже обурилися. Звісно, вони також планують бути присутніми. А де батьки, там і ще кілька найближчих родичів.

Брати, сестри, кузени, тітоньки та дядечки, яких молодята бачили лише на весільних фотографіях батьків. Мало по малу список гостей розрісся до небачених розмірів.

Нуль калорій (Австрія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Катар)

За сюжетом, в елітній школі після появи нової викладачки з "усвідомленого харчування" з’являється таємний клуб. Знайшовши гідний авторитет, члени цієї спільноти тренують самоконтроль і борються з нестримним споживацтвом. Та перш ніж у вчителів і батьків виникнуть якісь підозри, цей клуб стає небезпечним для самих учасників.

Головну роль у фільмі виконала 33-річна австралійська акторка Міа Васіковська. До касту також приєдналися Сідсе Бабетт Кнюдсе, Амір Ел-Марсі та Аманда Лоуренс.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого місяця. Також ми розповідали, як зірка "Довбуша" Сергій Стрельніков готувався до видовищного бою в історичному екшені.