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Донька Фреймут розповіла, в якій країні хотіла б жити

28 червня 2023 19:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Фреймут розповіла, в якій країні хотіла б жити
Донька телеведучої Олі Фреймут Злата Мітчелл. Фото: www.instagram.com/zlata_mitchell/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Старша донька телеведучої Ольги Фреймут живе вже кілька років у США. Дівчина не приховує, що не планує обирати Україну своїм постійним місцем проживання.

Про це Злата поділилася у Instagram.

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Каліфорнія завжди була в планах

Фоловери Злати Мітчелл поцікавилися подробицями її приватного життя. Так вони запитали, чим вона займається та, де хотіла б оселитися.

 

Донька телеведучої Олі Фреймут Злата Мітчелл поділилася подробицями свого життя. Фото: www.instagram.com/zlata_mitchell/

"Вчусь, знімаю, працюю на портфоліо, танцюю, викладаю, сумую, знайомлюсь, їжджу в Лос-Анджелес, живу в школі, хахаха. Подорожую на канікулах", — поділилася з підписниками Злата.

Дівчина зазначила, що незважаючи на свою широку географію, вона хотіла б щоб її майбутні діти провели частину дитинства в Україні.

"Хочу щоб мої діти якусь частину дитинства теж провели в Україні, але в цілому завжди хотіла бути в Каліфорнії. До війни жила на дві країни, і це був мій ідеальний баланс "дому". Київ — моє рідне місто, але Каліфорнія завжди була у моєму майбутньому. А так, та кар'єра, яку я вибираю, змусить мене жити по всьому світу, і для мене — це ок. Я все життя подорожую, навіть зараз живу на три країни", — сказала Злата.

 

Донька телеведучої Олі Фреймут Злата Мітчелл поділилася подробицями свого життя. Фото: www.instagram.com/zlata_mitchell/

Нагадаємо, телеведуча Ольга Фреймут після початку війни з молодшими дітьми переїхала до Великої Британії. Фреймут раніше зізнавалася, що дуже сумує за Україною і навіть веде щоденник свого життя у Англії. Зірка телебачення має колонку у місцевій газеті, яку, як розповіла Ольга, друкують без цензури.

Раніше ми розповідали про те, що відома телеведуча Ольга Фреймут звернулася до своєї старшої доньки.

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