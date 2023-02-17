Ольга Фреймут привітала старшу доньку Злату Мітчелл з 17-річчям

Фреймут привітала старшу доньку з 17-річчям: "Ти така єдина"
Цього тижня чимало українських знаменитостей вітали з днем народження своїх нащадків. Так, наприклад, 19 років виповнилося доньці шоувумен Маші Єфросиніної. 16-річчя відсвяткував і син співака Олександра Пономарьова.
У своїх Instastories телеведуча Ольга Фреймут привітала з днем народження старшу доньку Злату.
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Фреймут опублікувала фото іменинниці у футболці "Я люблю Париж" та двома мовами привітала доньку.
17-річна Злата зараз живе у Лос-Анджелесі, Каліфорнія (США). Дівчина опублікувала серію фото, на яких позує на узбіччі.
"Ще один рік створення реальності і роблю це по-своєму! 17 на 17", — написала Злата.
В коментарях відмітилась і Ольга Фреймут.
"Ти така єдина, як сильно я тебе люблю, донечко. Всі побажання скажу приватно. Happy birthday", — підсумувала телеведуча.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку повномасштабної війни Ольга Фреймут російською звернулася до жінок країни-терориста та Білорусі.