Дочь Фреймут рассказала, в какой стране хотела бы жить

Дочь телеведущей Оли Фреймут Злата Митчелл. Фото: www.instagram.com/zlata_mitchell/

Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут живет уже несколько лет в США. Девушка не скрывает, что не планирует выбирать Украину своим постоянным местом жительства.

Об этом Злата поделилась в Instagram.

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Калифорния всегда была в планах

Фолловеры Златы Митчелл поинтересовались подробностями ее личной жизни. Так они спросили, чем она занимается, и где хотела бы поселиться.

Дочь телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл поделилась подробностями своей жизни. Фото: www.instagram.com/zlata_mitchell/

"Учусь, снимаю, работаю на портфолио, танцую, преподаю, скучаю, знакомлюсь, езжу в Лос-Анджелес, живу в школе, хахаха. Путешествую на каникулах", — поделилась с подписчиками Злата.

Девушка отметила, что, несмотря на свою широкую географию, она хотела бы, чтобы ее будущие дети провели часть детства в Украине.

"Хочу, чтобы мои дети какую-то часть детства тоже провели в Украине, но в целом всегда хотела быть в Калифорнии. До войны жила на две страны, и это был мой идеальный баланс "дома". Киев — мой родной город, но Калифорния всегда была в моем будущем. А так, та карьера, которую я выбираю, заставит меня жить по всему миру, и для меня — это ок. Я всю жизнь путешествую, даже сейчас живу на три страны", — сказала Злата.

Дочь телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл поделилась подробностями своей жизни. Фото: www.instagram.com/zlata_mitchell/

Напомним, телеведущая Ольга Фреймут после начала войны с младшими детьми переехала в Великобританию. Фреймут ранее признавалась, что очень скучает по Украине и даже ведет дневник своей жизни в Англии. У звезды телевидения колонка в местной газете, которую, как рассказала Ольга, печатают без цензуры.

Ранее мы рассказывали о том, что известная телеведущая Ольга Фреймут обратилась к своей старшей дочери.