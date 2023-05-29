Донька Ольги Фреймут у відвертій сукні відірвалась на американській вечірці

Старша донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл. Фото:

Старша донька телеведучої Ольги Фреймут відзначила закінчення навчального року гучною вечіркою. Дівчина з друзями зробили імпровізовану фотосесію у лімузині.

Знімками Злата поділилася у Instagram.

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Донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл живе та навчається у США. Час від часу Злата ділиться подробицями свого життя у Каліфорнії. Цього разу дівчина позувала на вечірці зі своїми подружками.

На знімках донька Фреймут проводить час "з людьми, які допомогли їй пережити цей рік", так підписала фото дівчина. Для вечірки 17-річна Злата вбралася у довгу сукню з глибоким декольте. Не всі фоловери Злати були у захваті від її образу, критикуючи його за надмірну відвертість.

Злата раніше розповідала, що живе та навчається у школі-інтернаті. І, за її словами, це нелегкий період її життя.

Телеведуча Ольга Фреймут після початку війни з молодшими дітьми переїхала до Великої Британії. Фреймут раніше зізнавалася, що дуже сумує за Україною і навіть веде щоденник свого життя у Англії. Зірка телебачення має колонку у місцевій газеті, яку, як розповіла Ольга, друкують без цензури.

Раніше Ольга Фреймут звернулася до білоруських і російських матерів із закликом не відправляти в Україну своїх синів.