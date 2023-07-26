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Донька Гайді Клум шокувала сонячними опіками під час екзотичного відпочинку

26 липня 2023 18:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Гайді Клум шокувала сонячними опіками під час екзотичного відпочинку
Модель Лені Клум. Фото: instagram.com/leniklum/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька-модель Гайді Клум Лені постраждала від сонячного опіку. Дівчина показала фоловерам червону спину та живіт.

Фото Лені запостила у своєму Instagram.

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Наслідки відпочинку

19-річна модель вирушила на відпочинок у екзотичний куточок. Красуня пірнала, рибалила та засмагала. Але наслідки були болісними. Лені зізналася, що не використовувала достатньо сонцезахисного крему. Про це свідчать яскраво білі лінії від купальнику на червоній шкірі. Минулого року Лені, припустилася такої ж помилки, поділившись подібним знімком із солярію.

Лені дебютувала як модель у 2020 році, коли у віці 16 років разом із матір’ю з’явилася на обкладинці німецького Vogue. З того часу вона з'явилася в рекламних кампаніях різних брендів, включаючи Dior Beauty, Fila і Intimissimi.

 

Модель Лені Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

 

Модель Лені Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

Раніше Гайді Клум зізналася, що дуже пишається своєю донькою та її роботою моделлю.

"Я завжди ходила на роботу з мамою і думала: "Це виглядає так весело. Вона виглядає такою щасливою, поки працює", — сказала дівчина.

Нагадаємо, донька Деніела Крейга у бікіні відтворила легендарну сцену з бондіани.

Раніше донька Гвінет Пелтроу приміряла її "оскарівську" сукню.

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