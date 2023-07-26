Дочь Хайди Клум шокировала солнечными ожогами во время экзотического отдыха

Модель Лени Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

Дочь-модель Хайди Клум Лени пострадала от солнечного ожога. Девушка показала фоловерам красные спину и живот.

Фото Лени запостила в своем Instagram.

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Последствия отдыха

19-летняя модель отправилась на отдых в экзотический уголок. Красавица ныряла, рыбачила и загорала. Но последствия были болезненными. Лени призналась, что не использовала достаточно солнцезащитного крема. Об этом свидетельствуют ярко-белые линии от купальника на красной коже. В прошлом году Лени, допустила такую же ошибку, поделившись подобным снимком из солярия.

Лени дебютировала как модель в 2020 году, когда в возрасте 16 лет вместе с матерью появилась на обложке немецкого Vogue. С тех пор она появилась в рекламных кампаниях разных брендов, включая Dior Beauty, Fila и Intimissimi.

Модель Лени Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

Модель Лени Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

Ранее Хайди Клум призналась, что очень гордится своей дочерью и ее работой.

"Я всегда ходила на работу с мамой и думала: "Это выглядит так весело. Она выглядит такой счастливой, когда работает", — сказала девушка.

Напомним, дочь Дэниела Крейга в бикини воспроизвела легендарную сцену из бондианы.

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