Дочь Хайди Клум шокировала солнечными ожогами во время экзотического отдыха
Дочь-модель Хайди Клум Лени пострадала от солнечного ожога. Девушка показала фоловерам красные спину и живот.
Фото Лени запостила в своем Instagram.
Последствия отдыха
19-летняя модель отправилась на отдых в экзотический уголок. Красавица ныряла, рыбачила и загорала. Но последствия были болезненными. Лени призналась, что не использовала достаточно солнцезащитного крема. Об этом свидетельствуют ярко-белые линии от купальника на красной коже. В прошлом году Лени, допустила такую же ошибку, поделившись подобным снимком из солярия.
Лени дебютировала как модель в 2020 году, когда в возрасте 16 лет вместе с матерью появилась на обложке немецкого Vogue. С тех пор она появилась в рекламных кампаниях разных брендов, включая Dior Beauty, Fila и Intimissimi.
Ранее Хайди Клум призналась, что очень гордится своей дочерью и ее работой.
"Я всегда ходила на работу с мамой и думала: "Это выглядит так весело. Она выглядит такой счастливой, когда работает", — сказала девушка.
Напомним, дочь Дэниела Крейга в бикини воспроизвела легендарную сцену из бондианы.
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