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Донька Деніела Крейга у бікіні відтворила легендарну сцену з бондіани

10 червня 2023 14:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джеймс Бонд: донька Деніела Крега у бікіні відтворила легендарну сцену
Елла Лаудон. Фото: instagram.com/ellaloudon/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Старша донька зірки фільмів про Джеймса Бонда, актора Деніела Крейга, вразила цікавим перевтіленням. Модель та починаюча акторка Елла Лаудон приміряла легендраний образ із бондіани.

Фото дівчина запостила у своєму Instagram.

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Елла зараз в Європі на відпочинку. Дівчина активно ділиться фото з пляжу у бікіні. На одному зі знімків вона позує у білому купальнику, нагадав шанувальникам фільмів легендарної франшизи найпершу "дівчину Бонда" Урсулу Андресс з картини "Докторі Ноу".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ella Loudon (@ellaloudon)

 

Урcула Андресс з картини "Докторі Ноу". Фото: instagram.com/brwc/

Елла є старшою донькою Деніела від шлюбу з акторкою Фіоною Лаудон. З нею він розлучився у 1994-му. Зараз актор у шлюбі з зіркою "Мумії", актрисою Рейчел Вайс, з якою виховує ще одну доньку.

Раніше Вайс розповіла, що рада, що її чоловік нарешті розпрощався з роллю Бонда.

"Це було дуже небезпечно. Він постійно травмувався, адже робив всі трюки сам. Тепер питання безпеки закрите. Я дуже пишаюсь його Бондом. Думаю, він зробив це дуже талановито. Але тепер ми маємо менше стресу", — говорить акторка.

Нагадаємо, донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.

Раніше ми писали, що дочка Демі Мур та Брюса Вілліса Таллула досі згадує стосунки своєї матері з її ексчоловіком Ештоном Катчером. Дівчина запевняє, що навіть сьогодні не до кінця розібралася зі своїми переживаннями.

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