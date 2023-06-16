Донька Гвінет Пелтроу приміряла її "оскарівську" сукню

Акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwyneth_paltrow_lifestyle/

Донька акторки Гвінет Пелтроу здивувала підписників яскравим образом. Дівчина приміряла легендарну сукню своєї зіркової мами.

Фото доньки Пелтроу опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також:

Модна катастрофа

Дочка Гвінет Пелтроу та її колишнього чоловіка, соліста Coldplay Кріса Мартіна, вразила світлиною у вишуканому вбранні. Дівчина позувала у готичній сукні від Alexander McQueen. Самі в цьому вбранні її мама позувала на червоній доріжці під час церемонії "Оскар" у 2002 році.

До речі, це вбрання було негативно сприйняте свого часу модними критиками.

"Всі ненавиділи цю сукню, але я її обожнюю, — сказала акторка інтерв'ю Vogue, — люди критикували, я думаю, справа в тому, що вона дуже готична, думаю, для людей це було занадто, їх шокувало. Але мені подобається вона".

Критики назвали у 2002 році сукню провальною.

Нагадаємо, донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.

Раніше акторка Джессіка Альба вирушила з дочкою Онор до Парижу. У Франції дівчина відсвяткувала своє 15-річчя.