Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька Гвінет Пелтроу приміряла її "оскарівську" сукню arrow

Донька Гвінет Пелтроу приміряла її "оскарівську" сукню

16 червня 2023 13:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Гвінет Пелтроу приміряла її "оскарівську" сукню
Акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwyneth_paltrow_lifestyle/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька акторки Гвінет Пелтроу здивувала підписників яскравим образом. Дівчина приміряла легендарну сукню своєї зіркової мами.

Фото доньки Пелтроу опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також:

Модна катастрофа

Дочка Гвінет Пелтроу та її колишнього чоловіка, соліста Coldplay Кріса Мартіна, вразила світлиною у вишуканому вбранні. Дівчина позувала у готичній сукні від Alexander McQueen. Самі в цьому вбранні її мама позувала на червоній доріжці під час церемонії "Оскар" у 2002 році.

До речі, це вбрання було негативно сприйняте свого часу модними критиками.

 

"Всі ненавиділи цю сукню, але я її обожнюю, — сказала акторка інтерв'ю Vogue, — люди критикували, я думаю, справа в тому, що вона дуже готична, думаю, для людей це було занадто, їх шокувало. Але мені подобається вона".

Критики назвали у 2002 році сукню провальною.

Нагадаємо, донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.

Раніше акторка Джессіка Альба вирушила з дочкою Онор до Парижу. У Франції дівчина відсвяткувала своє 15-річчя.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB