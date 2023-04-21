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Донька Кошового "засвітила" зіркового батька у TikTok та нарвалась на хейт

21 квітня 2023 10:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Донька Кошового "засвітила" зіркового батька у TikTok та нарвалась на хейт
Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий з донькою Варварою. Фото: Instagram/yalta_k
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цього року старша донька актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового, Варвара, створила сторінку у соціальній мережі TikTok. Днями вона опублікувала відео, в яке додала фото з зірковим батьком.

Користувачі TikTok активно прокоментували гумористичне відео 15-річної Варвари.

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Що опублікувала Варвара Кошова

Зіркова донька підписала відео, на якому позує з Євгеном Кошовим, російською мовою. "Мене батько засміє, якщо я тюбіка оберу", — написала Варвара. Скоріш за все дівчина мала на увазі потенційного бойфренда.

Деякі підписники Варвари звернули увагу, що дівчина підписує відео російською мовою. 

  • Ой, а що це за мова?
  • Кицю, давай на українську
  • Я чекала всього, але не цього

Також користувачі TikTok помітили, як підросла та змінилась зіркова донька. 

  • Боже, я пам‘ятаю як вона приходила до нього на "Розсміши коміка" маленька така
  • Нічого собі вона виросла
  • Я чекала коли вона зробить це відео

Про Варвару Кошову

Брала участь у передачі "Розсміши коміка. Діти" 2016 року, де виграла 20 тисяч гривень. Також брала участь також у передачі "Голос. Діти-3". 2018 року в "Лізі Сміху" спародіювала свого батька.

2019-го знову стала учасницею шоу "Голос. Діти". На сліпих прослуховуваннях до неї повернулись усі наставники. Дівчина обрала співачку Джамалу та стала суперфіналісткою проєкту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Євгена Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів повномасштабної  війни.  Також ми писали, що акторка "Жіночого Кварталу" Тетяна Песик розповіла, який гумор зараз "заходить" військовим.

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