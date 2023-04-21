Дочь Кошевого "засветила" звездного отца в TikTok и нарвалась на хейт

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой с дочерью Варварой. Фото: Instagram/yalta_k

В начале этого года старшая дочь актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого, Варвара, создала страницу в социальной сети TikTok. На днях она опубликовала видео, в которое добавила фото со звездным отцом.

Пользователи TikTok активно прокомментировали юмористическое видео 15-летней Варвары.

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Звездная дочь подписала видео, на котором позирует с Евгением Кошевым, на русском языке. "Меня отец засмеет, если я тюбика выберу", — написала Варвара. Скорее всего, девушка имела в виду потенциального бойфренда.

Некоторые подписчики Варвары обратили внимание, что девушка подписывает видео на русском языке.

Ой, а что это за язык?

Киса, давай на украинский

Я ждала всего, но не этого

Также пользователи TikTok заметили, как подросла и изменилась звездная дочь.

Боже, я помню как она приходила к нему на "Рассмеши комика" маленькая такая

Ничего себе она выросла

Я ждала когда она сделает это видео

О Варваре Кошевой

Участвовала в передаче "Рассмеши комика. Дети" в 2016 году, где выиграла 20 тысяч гривен. Также участвовала в передаче "Голос. Дети-3". В 2018 году в "Лиге Смеха" спародировала своего отца.

В 2019-м снова стала участницей шоу "Голос. Дети". На слепых прослушиваниях к ней вернулись все наставники. Девушка выбрала певицу Джамалу и стала суперфиналисткой проекта.

Напомним, ранее мы писали, что супруга Евгения Кошевого опубликовала видео с архивными кадрами первых дней полномасштабной войны. Также мы писали, что актриса "Женского Квартала" Татьяна Песик рассказала, какой юмор сейчас "заходит" военным.