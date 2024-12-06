Єдина донька Майкла Джексона вперше виходить заміж — фото

Донька Майкла Джексона виходить заміж — хто став обранцем
Єдина донька співака Майкла Джексона — модель та співачка Періс Джексон — виходить заміж. Знаменитість заручилася зі своїм бойфрендом, продюсером Джастіном "Блю" Лонгом.
Новиною донька поп-короля повідомила в Instagram.
Періс Джексон виходить заміж
Про свої заручини із коханим 26-річна зірка оголосила несподівано. У день народження Джастіна Періс поділилася їхніми чисельними фото разом, а наприкінці опублікувала світлини, на яких чоловік освідчується їй.
Обранець Джексон став перед нею на одне коліно та одягнув на палець золоту обручку з чималим камінчиком. Дівчина не могла стриматися від щастя та опустилася навколішки до свого коханого.
"З днем народження, мій милий Блю. Життя з тобою останніми роками було невимовним вихором, і я не могла мріяти про когось більш ідеального, з ким я могла б зробити все це. Дякую, що дозволив мені бути твоєю. Я кохаю тебе", — звернулася до свого бойфренда Періс.
Донька Майкла Джексона виходить заміж вперше. До цього Періс зустрічалася із музикантом Гебріелем Гленном два роки, також у співачки був роман із моделлю Карою Делевінь.
Із Джастіном зірка познайомилася завдяки музиці. Лонг працював за кулісами гурту The Soundflowers у якості продюсера та музичного інженера.
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