Єдина донька Майкла Джексона вперше виходить заміж — фото

Періс Джексон. Фото: instagram.com/parisjackson

Єдина донька співака Майкла Джексона — модель та співачка Періс Джексон — виходить заміж. Знаменитість заручилася зі своїм бойфрендом, продюсером Джастіном "Блю" Лонгом.

Новиною донька поп-короля повідомила в Instagram.

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Періс Джексон виходить заміж

Про свої заручини із коханим 26-річна зірка оголосила несподівано. У день народження Джастіна Періс поділилася їхніми чисельними фото разом, а наприкінці опублікувала світлини, на яких чоловік освідчується їй.

Періс Джексон виходить заміж. Фото: instagram.com/parisjackson

Обранець Джексон став перед нею на одне коліно та одягнув на палець золоту обручку з чималим камінчиком. Дівчина не могла стриматися від щастя та опустилася навколішки до свого коханого.

Періс Джексон зі своїм обранцем. Фото: instagram.com/parisjackson

Періс Джексон показала обручку. Фото: instagram.com/parisjackson

"З днем народження, мій милий Блю. Життя з тобою останніми роками було невимовним вихором, і я не могла мріяти про когось більш ідеального, з ким я могла б зробити все це. Дякую, що дозволив мені бути твоєю. Я кохаю тебе", — звернулася до свого бойфренда Періс.

Обранець Періс Джексон освідчився їй. Фото: instagram.com/parisjackson

Донька Майкла Джексона виходить заміж вперше. До цього Періс зустрічалася із музикантом Гебріелем Гленном два роки, також у співачки був роман із моделлю Карою Делевінь.

Із Джастіном зірка познайомилася завдяки музиці. Лонг працював за кулісами гурту The Soundflowers у якості продюсера та музичного інженера.

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