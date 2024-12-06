Единственная дочь Майкла Джексона впервые выходит замуж.

Дочь Майкла Джексона выходит замуж — кто стал избранником
Единственная дочь певца Майкла Джексона — модель и певица Пэрис Джексон — выходит замуж. Знаменитость обручилась со своим бойфрендом, продюсером Джастином "Блю" Лонгом.
Новостью дочь поп-короля сообщила в Instagram.
Пэрис Джексон выходит замуж
О своей помолвке с любимым 26-летняя звезда объявила неожиданно. В день рождения Джастина Пэрис поделилась их многочисленными фото вместе, а в конце опубликовала фотографии, на которых мужчина делает ей предложение.
Избранник Джексон стал перед ней на одно колено и надел на палец золотое кольцо с большим камушком. Девушка не могла сдержаться от счастья и опустилась на колени к своему возлюбленному.
"С днем рождения, мой милый Блю. Жизнь с тобой в последние годы была невыразимым вихрем, и я не могла мечтать о ком-то более идеальном, с кем я могла бы сделать все это. Спасибо, что позволил мне быть твоей. Я люблю тебя", — обратилась к своему бойфренду Пэрис.
Дочь Майкла Джексона выходит замуж впервые. До этого Пэрис встречалась с музыкантом Гэбриэлем Гленном два года, также у певицы был роман с моделью Карой Делевинь.
С Джастином звезда познакомилась благодаря музыке. Лонг работал за кулисами группы The Soundflowers в качестве продюсера и музыкального инженера.
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