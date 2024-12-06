Дружина Влада Ями повідомила про поповнення в родині — фото

Влад Яма з дружиною. Фото: instagram.com/liliya_yama

Дружина хореографа Влада Ями Лілія здивувала шанувальників несподіваною новиною. У зіркової родини сталося поповнення.

Радісну новину дружина танцюриста повідомила в Instagram.

Читайте також:

Лілія Яма розповіла про нових членів родини

Тривалий час дружина Ями тримала мовчання, однак все ж таки вирішила розповісти підписникам новину. Лілія повідомила, що їхня собака Ламба народила цуценят.

"Мовчати я вже не можу. У нас поповнення. Поповнення у повноцінного члена нашої сім'ї Ламби. Вона багатодітна мама", — з усмішкою розповіла Яма.

Лілія Яма зі своєю собакою. Фото: instagram.com/liliya_yama

Лілія зізналася, що була дуже схвильована напередодні пологів собаки та дуже чекала на появу маленьких пухнастиків.

Собака Лілії Ями. Фото: instagram.com/liliya_yama

Весь цей час дружина хореографа пильно слідкувала за станом майбутньої матусі та її малюків.

"Я так хвилювалася, словами не передати. Моя улюблена розвага останні два місяці — спостерігати та грати із животиком", — поділилася Лілія.

Лілія Яма показала вагітну собаку. Фото: instagram.com/liliya_yama

Зазначимо, що наразі Влад Яма з дружиною та сином мешкає у США. Родина разом із собакою виїхала за кордон на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, колишня дружина Джонні Деппа вдруге стане мамою.

Також ми писали, що Раміна Есхакзай зізналася, чому не планує дітей від свого коханого-військового.