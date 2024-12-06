Дружина Влада Ями повідомила про поповнення в родині — фото

Дружина Влада Ями оголосила про несподіване поповнення в родині
Дружина хореографа Влада Ями Лілія здивувала шанувальників несподіваною новиною. У зіркової родини сталося поповнення.
Радісну новину дружина танцюриста повідомила в Instagram.
Лілія Яма розповіла про нових членів родини
Тривалий час дружина Ями тримала мовчання, однак все ж таки вирішила розповісти підписникам новину. Лілія повідомила, що їхня собака Ламба народила цуценят.
"Мовчати я вже не можу. У нас поповнення. Поповнення у повноцінного члена нашої сім'ї Ламби. Вона багатодітна мама", — з усмішкою розповіла Яма.
Лілія зізналася, що була дуже схвильована напередодні пологів собаки та дуже чекала на появу маленьких пухнастиків.
Весь цей час дружина хореографа пильно слідкувала за станом майбутньої матусі та її малюків.
"Я так хвилювалася, словами не передати. Моя улюблена розвага останні два місяці — спостерігати та грати із животиком", — поділилася Лілія.
Зазначимо, що наразі Влад Яма з дружиною та сином мешкає у США. Родина разом із собакою виїхала за кордон на початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, колишня дружина Джонні Деппа вдруге стане мамою.
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