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Донька Маші Єфросиніної вперше від початку війни повернулась до України та застала тривогу

28 квітня 2023 12:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Донька Маші Єфросиніної вперше від початку війни повернулась до України та застала тривогу
Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Instastagram/mashaefrosinina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Окупанти знову здійснили масований ракетний міст України. По всій країні була оголошена повітряна тривога. Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна, як і багато її земляків цієї ночі не спала. 

У своїх Instastories вона розповіла, чим для їхньої родини запам’яталась ніч, в яку окупанти здійснили черговий терористичний акт.

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Повернення доньки додому

Єфросиніна повідомила, що вперше за 429 днів додому в Київ повернулась її єдина 19-річна донька Нана.

"Вона дуже хотіла додому. І що це так собі сюрприз, як для її першої ночі в її ліжку", — написала підписникам Єфросиніна, маючи на увазі оголошену повітряну тривогу. 

За словами шоувумен, цю ніч вона провела в комірчині. 

Шоувумен Маша Єфросиніна під час ракетних обстрілів 28 квітня. Фото: Instastories/mashaefrosinina

Про доньку Єфросиніної

Деякий час Нана навчалась в Канаді. Там вона зустріла пандемію COVID-19. Втім, велика відстань від дома далась взнаки — дівчина повернулась до України. Повномасштабну війну вона зустріла з родиною в Києві. 

Зараз дівчина живе та навчається у Нідерландах. Нана не любить публічності та просить зіркову матір не розповідати про неї. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські зірки відреагували на ракетний обстріл України 28 квітня. Також ми розповідали, що шоумен Володимир Остапчук прокоментував ракетний обстріл рідної Умані.

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