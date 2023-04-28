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Дочь Маши Ефросининой впервые с начала войны вернулась в Украину и застала тревогу

28 апреля 2023 12:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дочь Маши Ефросининой впервые с начала войны вернулась в Украину и застала тревогу
Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Instastagram/mashaefrosinina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Оккупанты вновь осуществили массированный ракетный мост Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина, как и многие ее земляки, этой ночью не спала.

В своих Instastories она рассказала, чем для их семьи запомнилась ночь, в которую оккупанты совершили очередной террористический акт.

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Возвращение дочери домой

Ефросинина сообщила, что впервые за 429 дней домой в Киев вернулась ее единственная 19-летняя дочь Нана.

"Она очень хотела домой. И что это так сюрприз, как для ее первой ночи в ее постели", — написала подписчикам Ефросинина, имея в виду объявленную воздушную тревогу.

По словам шоувумен, эту ночь она провела в чулане.

Шоувумен Маша Ефросинина во время ракетных обстрелов 28 апреля. Фото: Instastories/mashaefrosinina

О дочери Ефросининой

Некоторое время Нана училась в Канаде. Там он встретил пандемию COVID-19. Впрочем, большое расстояние от дома сказалась — девушка вернулась в Украину. Полномасштабную войну она встретила с семьей в Киеве.

Сейчас девушка живет и учится в Нидерландах. Нана не любит публичности и просит звездную мать не рассказывать о ней.

Напомним, ранее мы писали, как украинские звезды отреагировали на ракетные обстрелы Украины 28 апреля. Также мы рассказывали, что шоумен Владимир Остапчук прокомментировал ракетные обстрелы родной Умани.

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