Донька Мілли Йовович розповіла, які книги прочитала цього літа

Мілла Йововчи з донькою, акторкою та моделлю Евер Андерсон. Фото: Google

Цього літа дочка голлівудської акторки українського походження Мілли Йовович, 15-річна Евер Андерсон, встигає не тільки проводити час з родиною та брати участь у численних зйомках. Дівчина активно читає книжки.

Про це молода акторка та модель розповіла у своїх соцмережах.

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За це літо Евер встигла прочитати шість книжок. За її словами, найдовше, а саме два місяці, в неї пішло на історичний фантастичний роман "Тумани Авалону" американської письменниці Маріон Ціммер Бредлі, написаний 1983 року. В ньому авторка розповідає легенди про Артура з точки зору жіночих персонажів. Евер назвала цю книгу однією з найкращих, що їй вдалося прочитати.

Фантастичний роман "Тумани Авалону". Фото: Google

Також молода акторка порадила всім прочитати роман ірландського письменника Оскара Вайлда "Портрет Доріана Грея", найвідоміший та найпопулярніший його твір.

Серед інших прочитаних Евою книжок також є:

антиутопічна науково-фантастична історія "Клара і сонце". Це восьмий роман британського письменника-лауреата Нобелівської премії Кадзуо Ішігуро, який був опублікований 2021 року.

"І не лишилось жодного", детективний роман англійської письменниці Агати Крісті, написаний 1939 року та виданий в Лондоні під назвою "Десять негренят".

"Джиттербуг Парфум", четвертий роман американського письменника Тома Роббінса, який був включений до списку бестселерів New York Times 1985 року. У книзі розповідається про дві сюжетні лінії, що переплітаються одна з одною: про давню Євразію та сьогодення.

"Ми керуємо припливами", Венделла Від.

Нагадаємо, раніше ми писали, якими мовами спілкується в родині Евер Андерсон та хто її зіркові кумири. Також ми розповідали, що співачка Брітні Спірс не все розкаже в мемуарах: про що вона таки змовчить у книзі.