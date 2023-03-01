Трейлер нового фільму від Disney з донькою Мілли Йовович не зайшов у соцмережах

Евер Андерсон у фільмі "Пітер Пен і Венді"

Американська кіностудія Walt Disney Studios презентувала перший трейлер фентезійного фільму "Пітер Пен і Венді". Головну роль в ньому виконала дочка голлівудської акторки українського походження Міли Йовович, 15-річна Евер Андерсон.

Втім, трейлер розкритикували на платформі YouTube та інших соцмережах.

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Лише за добу відео набрало 103 тисячі дизлайків та всього 22 тисяч лайків. Згідно з думкою аудиторії, Disney, як і у випадку з рімейком "Русалоньки", слідує сучасним тенденціям. Йдеться про темношкіру фею Дінь-Дінь, яка в оригіналі була зі світлою шкірою. Також коментатори висміяли ботів, які залишили позитивні відгуки.

Для Евер Андерсон "Пітер Пен і Венді" стала третьою роботою в кіно. Пітера Пена зіграв британський актор Олександр Молоні, для якого це перша головна роль у масштабному проєкті. Роль Капітана Гака дісталася Джуду Лоу.

Екранізація відомої дитячої казкової повісті письменника Джеймса Метью Баррі вийде на платформі Disney+ вже 28 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Мілли Йовович розповіла, якими мовами спілкується в родині та хто її зіркові кумири. Також ми писали, що зірка фільмів "Люди в чорному" звернувся до українців.