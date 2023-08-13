Дочь Миллы Йовович рассказала, какие книги прочитала этим летом
Этим летом дочь голливудской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович, 15-летняя Эвер Андерсон, успевает не только проводить время с семьей и участвовать в многочисленных съемках. Девушка активно читает книги.
Об этом молодая актриса и модель рассказала в своих соцсетях.
Рекомендации от звездной дочери
За это лето Эвер успела прочесть шесть книг. По ее словам, дольше всего, а именно два месяца, у нее ушло на исторический фантастический роман "Туманы Авалона" американской писательницы Марион Циммер Брэдли, написанный в 1983 году. В нем автор рассказывает легенды об Артуре с точки зрения женских персонажей. Эвер назвала эту книгу одной из лучших, что ей удалось прочесть.
Также молодая актриса посоветовала всем прочитать роман ирландского писателя Оскара Уайлда "Портрет Дориана Грея", самое известное и популярное его произведение.
Среди прочитанных Евой книг также есть:
- антиутопическая научно-фантастическая история "Клара и солнце". Это восьмой роман британского писателя-лауреата Нобелевской премии Кадзуо Ишигуро, опубликованный в 2021 году.
- "И не осталось ни одного", детективный роман английской писательницы Агаты Кристи, написанный в 1939 году и изданный в Лондоне под названием "Десять негритят".
- "Джиттербуг Парфюм", четвертый роман американского писателя Тома Роббинса, включенный в список бестселлеров New York Times в 1985 году. В книге рассказывается о двух сюжетных линиях, которые переплетаются друг с другом: о древней Евразии и настоящем.
- "Мы управляем приливами", Венделла Вид.
Напомним, ранее мы писали, на каких языках общается в семье Эвер Андерсон и кто ее звездные кумиры. Также мы рассказывали, что певица Бритни Спирс не все расскажет в мемуарах: о чем она все-таки умолчит в книге.