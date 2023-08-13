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Дочь Миллы Йовович рассказала, какие книги прочитала этим летом

13 августа 2023 08:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дочь Миллы Йовович рассказала, какие книги прочитала этим летом
Милла Йовчи с дочерью, актрисой и моделью Эвер Андерсон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Этим летом дочь голливудской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович, 15-летняя Эвер Андерсон, успевает не только проводить время с семьей и участвовать в многочисленных съемках. Девушка активно читает книги.

Об этом молодая актриса и модель рассказала в своих соцсетях.

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За это лето Эвер успела прочесть шесть книг. По ее словам, дольше всего, а именно два месяца, у нее ушло на исторический фантастический роман "Туманы Авалона" американской писательницы Марион Циммер Брэдли, написанный в 1983 году. В нем автор рассказывает легенды об Артуре с точки зрения женских персонажей. Эвер назвала эту книгу одной из лучших, что ей удалось прочесть.

Фантастический роман "Туманы Авалона". Фото: Google

Также молодая актриса посоветовала всем прочитать роман ирландского писателя Оскара Уайлда "Портрет Дориана Грея", самое известное и популярное его произведение.

Среди прочитанных Евой книг также есть:

  • антиутопическая научно-фантастическая история "Клара и солнце". Это восьмой роман британского писателя-лауреата Нобелевской премии Кадзуо Ишигуро, опубликованный в 2021 году.
  • "И не осталось ни одного", детективный роман английской писательницы Агаты Кристи, написанный в 1939 году и изданный в Лондоне под названием "Десять негритят".
  • "Джиттербуг Парфюм", четвертый роман американского писателя Тома Роббинса, включенный в список бестселлеров New York Times в 1985 году. В книге рассказывается о двух сюжетных линиях, которые переплетаются друг с другом: о древней Евразии и настоящем.
  • "Мы управляем приливами", Венделла Вид.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ever Anderson (@everanderson)

Напомним, ранее мы писали, на каких языках общается в семье Эвер Андерсон и кто ее звездные кумиры. Также мы рассказывали, что певица Бритни Спирс не все расскажет в мемуарах: о чем она все-таки умолчит в книге.

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