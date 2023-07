Брітні Спірс не все розкаже в мемуарах: про що співачка таки змовчить у книзі

Співачка Брітні Спірс. Фото: Google

Майбутні мемуари американської співачки Брітні Спірс, які вийдуть в продаж вже у жовтні, обговорюють не менше, ніж відверту книгу принца Гаррі. Втім, на відміну від члена королівської родини, 41-річна володарка премії "Ґреммі" видалила з мемуарів, які отримали назву The Woman In Me ("Жінка в мені"), деякі скандальні фрагменти.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Відверта книга від Спірс

Брітні видалила з мемуарів деякі історії, в яких розповідала про матір та сестру. Тривалий час Спірс була ображена на них через те, як вони поводилися з нею, коли співачка була під опікою свого батька. Брітні обурило, що найближчі родички не допомагали їй, а лише "доїли" з неї гроші та підтримували ініціативи опікунства.

Втім останнім часом стосунки між жінками стали куди кращими. Нещодавно матір Брітні приїздила до неї в гості. А сестра дала інтерв’ю, в якому зізналась в любові до Спірс.

"Лін або Джеймі Лін не просили Брітні видалити деякі неприємні речі, які вона написала про них. Це був її власний вибір", — пише видання з посиланням на власні джерела.

Брітні Спірс з сестрою Джеймі Лін Спірс. Фото: Google

Спірс написала мемуари на емоціях. Тому редакції доводиться "підчищати" книгу. Втім, видавничий дім Gallery Books оголосив дату старту продажів мемуарів (24 жовтня) та ціну (32,99 долара).

Обкладинка книги Брітні Спірс. Фото: britneybook.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що адвокати Джастіна Тімберлейка та Коліна Фаррелла погрожують Брітні Спірс судом. Також ми розповідали, що Спірс заспівала в новій композиції фронтмена гурту Black Eyed Peas will.i.am.