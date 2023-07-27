Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Брітні Спірс не все розкаже в мемуарах: про що співачка таки змовчить у книзі arrow

Брітні Спірс не все розкаже в мемуарах: про що співачка таки змовчить у книзі

27 липня 2023 12:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Брітні Спірс не все розкаже в мемуарах: про що співачка таки змовчить у книзі
Співачка Брітні Спірс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Майбутні мемуари американської співачки Брітні Спірс, які вийдуть в продаж вже у жовтні, обговорюють не менше, ніж відверту книгу принца Гаррі. Втім, на відміну від члена королівської родини, 41-річна володарка премії "Ґреммі" видалила з мемуарів, які отримали назву The Woman In Me ("Жінка в мені"), деякі скандальні фрагменти. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також:

Відверта книга від Спірс

Брітні видалила з мемуарів деякі історії, в яких розповідала про матір та сестру. Тривалий час Спірс була ображена на них через те, як вони поводилися з нею, коли співачка була під опікою свого батька. Брітні обурило, що найближчі родички не допомагали їй, а лише "доїли" з неї гроші та підтримували ініціативи опікунства. 

Втім останнім часом стосунки між жінками стали куди кращими. Нещодавно матір Брітні приїздила до неї в гості. А сестра дала інтерв’ю, в якому зізналась в любові до Спірс. 

"Лін або Джеймі Лін не просили Брітні видалити деякі неприємні речі, які вона написала про них. Це був її власний вибір", — пише видання з посиланням на власні джерела. 

Брітні Спірс з сестрою Джеймі Лін Спірс. Фото: Google

Спірс написала мемуари на емоціях. Тому редакції доводиться "підчищати" книгу. Втім, видавничий дім Gallery Books оголосив дату старту продажів мемуарів (24 жовтня) та ціну (32,99 долара).

Обкладинка книги Брітні Спірс. Фото: britneybook.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що адвокати Джастіна Тімберлейка та Коліна Фаррелла погрожують Брітні Спірс судом. Також ми розповідали, що Спірс заспівала в новій композиції фронтмена гурту Black Eyed Peas will.i.am.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз