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Донька Мозгової показала, як кохана вітала її з днем народження

13 січня 2025 12:05
Марія Покровська - Редактор
Зоя Мозгова показала сюрприз від своєї дівчини у день народження — фото
Зоя Мозгова зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/matatatahakuna
Марія Покровська - Редактор

Донька музичної продюсерки Олени Мозгової — Зоя — відсвяткувала свій день народження. У святковий день кохана іменинниці Юлія разом зі своїми доньками зробила для неї сюрприз.

Щасливими кадрами Зоя поділилася в Instagram.

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У своєму фотоблогу Зоя показала, як Юлія разом із двома своїми доньками зранку привітала її із повітряними кульками та квітами. Родина також підготувала для іменинниці великий святковий торт зі свічками.

Донька Олени Мозгової відсвяткувала день народження
Кохана Зої Мозгової привітала її з днем народження. Фото: instagram.com/matatatahakuna
Зоя Мозгова показала, як кохана вітала її з 31-річчям
Зоя Мозгова показала сюрприз від коханої на 31-річчя. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Доньки Юлії також зробили власноруч подарунки для Зої. Дівчата подарували їй святкову листівку та браслет з її ім'ям.

Зоя Мозгова показала сюрприз від доньок своєї обраниці
Доньки Юлії зробили подарунок для Зої. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Продюсерка також привітала свою старшу доньку зі святом. Олена Мозгова поділилася на своїй сторінці архівним фото Зої, на якому вона позує із кішкою.

"З Днем народження тебе, моє Сонечко! Будь щаслива, слухай себе, рухайся вперед, світись і світи! Люблю безумовно і завжди поруч. Твоя мама", — звернулася до доньки Мозгова.

Нагадаємо, раніше принц Вільям зворушливо привітав Кейт Міддлтон з днем народження.

Також Катерина Бужинська на рідкісних фото показала старшу доньку в день її 18-річчя.

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