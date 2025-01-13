Зоя Мозгова показала сюрприз від своєї дівчини у день народження — фото

Зоя Мозгова зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Донька музичної продюсерки Олени Мозгової — Зоя — відсвяткувала свій день народження. У святковий день кохана іменинниці Юлія разом зі своїми доньками зробила для неї сюрприз.

Щасливими кадрами Зоя поділилася в Instagram.

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У своєму фотоблогу Зоя показала, як Юлія разом із двома своїми доньками зранку привітала її із повітряними кульками та квітами. Родина також підготувала для іменинниці великий святковий торт зі свічками.

Кохана Зої Мозгової привітала її з днем народження. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова показала сюрприз від коханої на 31-річчя. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Доньки Юлії також зробили власноруч подарунки для Зої. Дівчата подарували їй святкову листівку та браслет з її ім'ям.

Доньки Юлії зробили подарунок для Зої. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Продюсерка також привітала свою старшу доньку зі святом. Олена Мозгова поділилася на своїй сторінці архівним фото Зої, на якому вона позує із кішкою.

"З Днем народження тебе, моє Сонечко! Будь щаслива, слухай себе, рухайся вперед, світись і світи! Люблю безумовно і завжди поруч. Твоя мама", — звернулася до доньки Мозгова.

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