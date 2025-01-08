Катерина Бужинська вперше за тривалий час показала старшу доньку — фото

Катерина Бужинська. Фото: instagram.com/buzhynska

Співачка Катерина Бужинська рідко дліиться у соцмережах кадрами зі своєю старшою донькою Оленою. Однак в особливий день зіркова матуся зробила виключення.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кадри із дочкою.

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7 січня Олена святкувала своє 18-річчя, тож в таке особливе свято Бужинська привітала дівчину не лише особисто, а й в соцмережі.

У stories співачка поділилася фотоколажем, на якому показала, як з роками змінювалася її донька. На одних світлинах дівчина була ще зовсім маленька, а інші були зроблені не так давно.

Катерина Бужинська привітала доньку. Фото: instagram.com/buzhynska

Також зірка опублікувала фото Олени, оброблене за допомогою штучного інтелекту. На ньому дівчину зобразили у квітчасті сукні із святковим тортом у руках.

Донька Катерини Бужинської. Фото: instagram.com/buzhynska

"Улюблена донечко Оленочко, вітаю тебе з твоїм 18-річчям! Будь найщасливішою на планеті, хай радість і удача до тебе приходять на світанку, бажаю блага, добра і везіння, нехай буде прекрасним твій настрій завжди!Міцного здоров’я,успіхів на письменницькій ниві!бажаю тобі досягти в цьому житті всіх своїх цілей, втілити в реальність всі свої мрії, залишатися завжди чуйною і доброю людиною, чарівною красунею і найщасливішою дівчиною. Янгола Охоронця поруч! Люблю тебе", — звернулася до доньки Бужинська.

Нагадаємо, донька Майкла Джексона відсвяткувала неочікуваний ювілей.

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