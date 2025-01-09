Принц Вільям розчулив зверненням до Кейт Міддлтон у її день народження — фото

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Вільям зворушливо звернувся до своєї дружини Кейт Міддлтон у день її народження. Cьогодні, 9 січня, принцесі Вельській виповнилося 43 роки.

На сторінці подружжя в Instagram Вільям розчулив зверненням до обраниці.

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У день народження дружини Вільям опублікував небачену світлину із принцесою. На чорно-білому фото усміхнена Кейт позує на тлі стіни. У кадрі дружина принца постала у кежуал-образі — джинсах, білій сорочці та жакеті, поверх якого накинула картатий шарф.

Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

У підписі до світлини Вільям назвав Кейт "найнеймовірнішою дружиною" та написав, що дуже пишається нею.

"Найнеймовірнішій дружині і матері. Сила, яку ти продемонструвала за останній рік, була вражаючою. Джордж, Шарлотта, Луї і я так пишаємося тобою. З днем народження, Кетрін. Ми любимо тебе. В", — написав принц.

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