Зоя Мозговая показала сюрприз от своей девушки в день рождения — фото

Дочь Мозговой показала, как любимая поздравила ее с днем рождения
Дочь музыкального продюсера Елены Мозговой — Зоя — отпраздновала свой день рождения. В праздничный день возлюбленная именинницы Юлия вместе со своими дочками сделала для нее сюрприз.
Счастливыми кадрами Зоя поделилась в Instagram.
Дочь Елены Мозговой отпраздновала 31-летие
В своем фотоблоге Зоя показала, как Юлия вместе с двумя своими дочерьми утром поздравила ее с воздушными шариками и цветами. Семья также подготовила для именинницы большой праздничный торт со свечами.
Дочки Юлии также сделали собственноручно подарки для Зои. Девочки подарили ей праздничную открытку и браслет с ее именем.
Продюсер также поздравила свою старшую дочь с праздником. Елена Мозговая поделилась на своей странице архивным фото Зои, на котором она позирует с кошкой.
С Днем рождения тебя, моя Солнышко! Будь счастлива, слушай себя, двигайся вперед, светись и свети! Люблю безусловно и всегда рядом. Твоя мама", — обратилась к дочери Мозговая.
Напомним, ранее принц Уильям трогательно поздравил Кейт Миддлтон с днем рождения.
Також Екатерина Бужинская на редких фото показала старшую дочь в день ее 18-летия.
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