Зоя Мозговая показала сюрприз от своей девушки в день рождения — фото

Зоя Мозговая со своей девушкой. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Дочь музыкального продюсера Елены Мозговой — Зоя — отпраздновала свой день рождения. В праздничный день возлюбленная именинницы Юлия вместе со своими дочками сделала для нее сюрприз.

Счастливыми кадрами Зоя поделилась в Instagram.

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В своем фотоблоге Зоя показала, как Юлия вместе с двумя своими дочерьми утром поздравила ее с воздушными шариками и цветами. Семья также подготовила для именинницы большой праздничный торт со свечами.

Возлюбленная Зои Мозговой поздравила ее с днем рождения. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая показала сюрприз от любимой на 31-летие. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Дочки Юлии также сделали собственноручно подарки для Зои. Девочки подарили ей праздничную открытку и браслет с ее именем.

Дочки Юлии сделали подарок для Зои. Фото: instagram.com/matatatahakuna

Продюсер также поздравила свою старшую дочь с праздником. Елена Мозговая поделилась на своей странице архивным фото Зои, на котором она позирует с кошкой.

С Днем рождения тебя, моя Солнышко! Будь счастлива, слушай себя, двигайся вперед, светись и свети! Люблю безусловно и всегда рядом. Твоя мама", — обратилась к дочери Мозговая.

Напомним, ранее принц Уильям трогательно поздравил Кейт Миддлтон с днем рождения.

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