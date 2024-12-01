Назарій Яремчук у молодості — донька співака показала рідкісне фото

Донька Назарія Яремчука показала, яким він був у молодості — фото
Донька легендарного українського співака Назарія Яремчука, співачка Марія Яремчук, поділилася рідкісною світлиною батька. 30 листопада зірка української естради мав святкувати своє 73-річчя.
Архівне фото із батьком Марія опублікувала в Instagram.
Назарій Яремчук у молодості
Марія Яремчук після завершення своєї співочої кар'єри рідко ділиться контентом у соцмережах. Однак у особливий день донька легендарного артиста зробила виключення та пригадала, яким її батько був у молодості.
Марія опублікувала небачене фото зі своїм батьком. На чорно-білій світлині Яремчук позував на спортивному майданчику у футболці та шкіряній куртці.
"Тату. 73", — лаконічно підписала фото батька Марія.
Нагадаємо, життя Назарія Яремчука обірвалося 30 червня 1995 року. Причиною смерті 43-річного артиста став рак. Співака поховали на центральному кладовищі у місті Чернівці.
У Яремчука залишилося троє дітей — сини Назарій та Дмитро, а також донька Марія. Нащадки виконавця продовжили його справу та також займаються музикою.
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