Назарій Яремчук у молодості — донька співака показала рідкісне фото

Назарій Яремчук. Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Донька легендарного українського співака Назарія Яремчука, співачка Марія Яремчук, поділилася рідкісною світлиною батька. 30 листопада зірка української естради мав святкувати своє 73-річчя.

Архівне фото із батьком Марія опублікувала в Instagram.

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Марія Яремчук після завершення своєї співочої кар'єри рідко ділиться контентом у соцмережах. Однак у особливий день донька легендарного артиста зробила виключення та пригадала, яким її батько був у молодості.

Марія опублікувала небачене фото зі своїм батьком. На чорно-білій світлині Яремчук позував на спортивному майданчику у футболці та шкіряній куртці.

"Тату. 73", — лаконічно підписала фото батька Марія.

Назарій Яремчук у молодості. Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Нагадаємо, життя Назарія Яремчука обірвалося 30 червня 1995 року. Причиною смерті 43-річного артиста став рак. Співака поховали на центральному кладовищі у місті Чернівці.

У Яремчука залишилося троє дітей — сини Назарій та Дмитро, а також донька Марія. Нащадки виконавця продовжили його справу та також займаються музикою.

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