Олена Шоптенко показала підрослого сина - фото

Олена Шоптенко замилувала атмосферними фото з підрослим сином
Хореографиня Олена Шоптенко показала свого підрослого сина Олексія. Знаменитість влаштувала разом із шестирічним хлопчиком фотосесію.
Кадрами танцівниця поділилася в своєму Instagram.
Олена Шоптенка показала нові фото з сином
Зіркова матуся та її син знялися у сімейній фотосесії на березі моря. Олена та шестирічний Олексій весело провели час, позуючи на камеру, тож фото вийшли дуже атмосферними.
На фото танцівниця з хлопчиком позували у парних образах — у білих в'язаних светрах та чорних джинсах.
У підписі до світлин Олена розповіла про свої пріоритети у вихованні сина.
"Правильне виховання сина для мене завжди було важливим питанням. Як виростити сильного, доброго та відповідального чоловіка, як не перегнути зі строгістю, а де проявити достатньо терпіння та відпустити контроль", — написала танцівниця.
Також Шоптенко пригадала зворушливу історію, яка трапилася із їхньою родиною днями.
"Нещодавно трапилася історія, яка багато чого мені показала. Рано вранці я тихенько збиралася на поїзд до Будапешту. Але мій син прокинувся. Трохи сонний, як завжди питає: "Куди ти, мамо?" Він хотів, щоб я залишилась. А потім раптом побіг до своєї кімнати. Прибігає з грошима в руках і каже: "На, мамо. Візьми. Щоб ти купила собі щось поїсти" Це були його кишенькові гроші, які він так старанно збирав — 20 євро. Я була так зворушена і горда за свого сина одночасно. Такий маленький жест, але для мене — величезний показник того, що у такого маленького хлопчика вже є ті самі важливі чоловічі риси: турбота і щедрість", — поділилася Олена.
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