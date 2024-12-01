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Олена Шоптенко замилувала атмосферними фото з підрослим сином

1 грудня 2024 12:59
Марія Покровська - Редактор
Олена Шоптенко показала підрослого сина - фото
Олена Шоптенко з сином. Фото: instagram.com/alena_shoptenko
Марія Покровська - Редактор

Хореографиня Олена Шоптенко показала свого підрослого сина Олексія. Знаменитість влаштувала разом із шестирічним хлопчиком фотосесію.

Кадрами танцівниця поділилася в своєму Instagram.

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Зіркова матуся та її син знялися у сімейній фотосесії на березі моря. Олена та шестирічний Олексій весело провели час, позуючи на камеру, тож фото вийшли дуже атмосферними.

Олена Шоптенко та її син
Олена Шоптенко та її син. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

На фото танцівниця з хлопчиком позували у парних образах — у білих в'язаних светрах та чорних джинсах. 

Олена Шоптенко з сином Олексієм
Олена Шоптенко з сином Олексієм. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

У підписі до світлин Олена розповіла про свої пріоритети у вихованні сина.

"Правильне виховання сина для мене завжди було важливим питанням. Як виростити сильного, доброго та відповідального чоловіка, як не перегнути зі строгістю, а де проявити достатньо терпіння та відпустити контроль", — написала танцівниця.

Олена Шоптенко зі своїм сином
Олена Шоптенко зі своїм сином. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Також Шоптенко пригадала зворушливу історію, яка трапилася із їхньою родиною днями.

"Нещодавно трапилася історія, яка багато чого мені показала. Рано вранці я тихенько збиралася на поїзд до Будапешту. Але мій син прокинувся. Трохи сонний, як завжди питає: "Куди ти, мамо?" Він хотів, щоб я залишилась. А потім раптом побіг до своєї кімнати. Прибігає з грошима в руках і каже: "На, мамо. Візьми. Щоб ти купила собі щось поїсти" Це були його кишенькові гроші, які він так старанно збирав — 20 євро. Я була так зворушена і горда за свого сина одночасно. Такий маленький жест, але для мене — величезний показник того, що у такого маленького хлопчика вже є ті самі важливі чоловічі риси: турбота і щедрість", — поділилася Олена.

Нагадаємо, Аліну Гросу заскочили з її коханим-росіянином.

Також ми писали, що невістка Трампа показала, як вони відсвяткували День подяки в родинному колі.

діти соцмережі українські зірки фотосесія Олена Шоптенко

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13:07 Російська армія опинилася в оточенні у Сирії та має втрати, — ГУР

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