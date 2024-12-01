Назарий Яремчук в молодости – дочь певца показала редкое фото

Назарий Яремчук. Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Дочь легендарного украинского певца Назария Яремчука, певица Мария Яремчук, поделилась редким фото отца. 30 ноября звезда украинской эстрады должен был праздновать свое 73-летие.

Архивное фото с отцом Мария опубликовала в Instagram.

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Мария Яремчук по завершении своей певческой карьеры редко делится контентом в соцсетях. Однако в особый день дочь легендарного артиста сделала исключение и вспомнила, каким был ее отец в молодости.

Мария опубликовала невиданное фото со своим отцом. На черно-белом фото Яремчук позировал на спортивной площадке в футболке и кожаной куртке.

"Папа. 73", — лаконично подписала фото отца Мария.

Назарий Яремчук в молодости. Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Напомним, жизнь Назария Яремчука оборвалась 30 июня 1995 года. Причиной смерти 43-летнего артиста стал рак. Певца похоронили на центральном кладбище в городе Черновцы.

У Яремчука остались трое детей — сыновья Назарий и Дмитрий, а также дочь Мария. Потомки исполнителя продолжили его дело и занимаются музыкой.

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