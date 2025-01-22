Іванка Трамп приголомшила сукнею Одрі Гепберн на інавгурації — фото

Іванка Трамп. Фото: instagram/ivankatrump

Донька американського президента Іванка Трамп повторила вишуканий образ голлівудської акторки Одрі Гепберн. Сукню пошили на замовлення Givenchy Haute Couture.

Про це пише Page Six.

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Легендарну сукню Одрі Гепберн повторив Будинок моди Givenchy Haute Couture. У ній донька Доналда Трампа з'явилась на інавгураційному балу Liberty Ball.

Одрі Гепберн. фото: Everett Collection

За словами представника Білого дому, Іванка "мала за честь вдягнути цю сукню та неймовірно вдячна Givenchy за створення шедевра, в якому відображені оригінальне мистецтво та елегантність із надзвичайною точністю та майстерністю".

"Одрі Хепберн довгий час була особистим натхненням для Іванки. Вона вважає великим привілеєм вшанувати свою спадщину таким чином і неймовірно вдячна команді Givenchy за втілення цього моменту в життя", — додав представник.

Іванка Трамп на балу. Фото: Reuters

Нагадаємо, першу леді США Меланію Трамп висміяли за капелюшок на інавгурації та порівняли з Шапокляк. Також ми розповідали, хто створив стриманий образ для дружини американського президента.