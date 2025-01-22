Іванка Трамп приголомшила сукнею Одрі Гепберн на інавгурації — фото

Іванка Трамп повторила легендарний образ Одрі Гепберн
Донька американського президента Іванка Трамп повторила вишуканий образ голлівудської акторки Одрі Гепберн. Сукню пошили на замовлення Givenchy Haute Couture.
Про це пише Page Six.
Іванка Трамп вдягнула сукню Одрі Гепберн
Легендарну сукню Одрі Гепберн повторив Будинок моди Givenchy Haute Couture. У ній донька Доналда Трампа з'явилась на інавгураційному балу Liberty Ball.
За словами представника Білого дому, Іванка "мала за честь вдягнути цю сукню та неймовірно вдячна Givenchy за створення шедевра, в якому відображені оригінальне мистецтво та елегантність із надзвичайною точністю та майстерністю".
"Одрі Хепберн довгий час була особистим натхненням для Іванки. Вона вважає великим привілеєм вшанувати свою спадщину таким чином і неймовірно вдячна команді Givenchy за втілення цього моменту в життя", — додав представник.
Нагадаємо, першу леді США Меланію Трамп висміяли за капелюшок на інавгурації та порівняли з Шапокляк. Також ми розповідали, хто створив стриманий образ для дружини американського президента.
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