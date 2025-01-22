Мария Кравец сменила цвет волос и удивила новым имиджем - фото

Дочь Елены Кравец удивила кардинальными изменениями внешности
Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец — Мария — решила сменить свой имидж. Девушка показалась в салоне красоты и похвасталась новым цветом волос.
Кадрами своего перевоплощения Мария поделилась в Instagram.
Дочь Елены Кравец сменила цвет волос
21-летняя Мария захотела изменений в своей внешности. Девушка заинтриговала своих подписчиков кадрами из салона красоты, на которых показала, как ей красят волосы.
Позже дочь звезды "Квартала 95" похвасталась новым стилем. Мария решилась "выйти" из темного цвета и стать блондинкой, кроме того она несколько изменила прическу и подрезала длину волос. Блогерша с улыбкой на лице продемонстрировала поклонникам новую себя.
"День перемен. Она сейчас блондинка", — подписала кадры Кравец-младшая.
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