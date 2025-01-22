Мария Кравец сменила цвет волос и удивила новым имиджем - фото

Мария Кравец. Фото: instagram.com/maarriill

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец — Мария — решила сменить свой имидж. Девушка показалась в салоне красоты и похвасталась новым цветом волос.

Кадрами своего перевоплощения Мария поделилась в Instagram.

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Дочь Елены Кравец сменила цвет волос

21-летняя Мария захотела изменений в своей внешности. Девушка заинтриговала своих подписчиков кадрами из салона красоты, на которых показала, как ей красят волосы.

Мария Кравец в салоне красоты. Фото: instagram.com/maarriill

Позже дочь звезды "Квартала 95" похвасталась новым стилем. Мария решилась "выйти" из темного цвета и стать блондинкой, кроме того она несколько изменила прическу и подрезала длину волос. Блогерша с улыбкой на лице продемонстрировала поклонникам новую себя.

"День перемен. Она сейчас блондинка", — подписала кадры Кравец-младшая.

Мария Кравец с новым цветом волос. Фото: instagram.com/maarriill

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