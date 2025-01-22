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Дочь Елены Кравец удивила кардинальными изменениями внешности

22 января 2025 10:30
Мария Покровская - Редактор
Мария Кравец сменила цвет волос и удивила новым имиджем - фото
Мария Кравец. Фото: instagram.com/maarriill
Мария Покровская - Редактор

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец — Мария — решила сменить свой имидж. Девушка показалась в салоне красоты и похвасталась новым цветом волос.

Кадрами своего перевоплощения Мария поделилась в Instagram.

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Дочь Елены Кравец сменила цвет волос

21-летняя Мария захотела изменений в своей внешности. Девушка заинтриговала своих подписчиков кадрами из салона красоты, на которых показала, как ей красят волосы.

Мария Кравец показалась в салоне красоты
Мария Кравец в салоне красоты. Фото: instagram.com/maarriill

Позже дочь звезды "Квартала 95" похвасталась новым стилем. Мария решилась "выйти" из темного цвета и стать блондинкой, кроме того она несколько изменила прическу и подрезала длину волос. Блогерша с улыбкой на лице продемонстрировала поклонникам новую себя.

"День перемен. Она сейчас блондинка", — подписала кадры Кравец-младшая.

Мария Кравец сменила цвет волос
Мария Кравец с новым цветом волос. Фото: instagram.com/maarriill

Ранее Наталка Денисенко ошеломила откровенной фотосессией без нижнего белья. Также мы писали, что Иванка Трамп повторила культовый образ Одри Хепберн.

Елена Кравец имидж прически украинские звезды дочь

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19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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