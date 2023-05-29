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Дочь Ольги Фреймут в откровенном платье оторвалась на американской вечеринке

29 мая 2023 13:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Ольги Фреймут в откровенном платье оторвалась на американской вечеринке
Старшая дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл. Фото:
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут отметила окончание учебного года громкой вечеринкой. Девушка с друзьями сделали импровизированную фотосессию в лимузине.

Снимками Злата поделилась в Instagram.

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Дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл живет и учится в США. Иногда Злата делится подробностями своей жизни в Калифорнии. В этот раз девушка позировала на вечеринке со своими подружками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На снимках дочь Фреймут проводит время с "людьми, которые помогли ей пережить этот год", так подписала фото девушка. Для вечеринки 17-летняя Злата нарядилась в длинное платье с глубоким декольте. Не все фоловеры Златы были в восторге от ее образа, критикуя его за чрезмерную откровенность.

Злата раньше рассказывала, что живет и учится в школе-интернате. И, по ее словам, это нелегкий период жизни.

Телеведущая Ольга Фреймут после начала войны с младшими детьми переехала в Великобританию. Фреймут ранее признавалась, что очень скучает по Украине и даже ведет дневник своей жизни в Англии. У звезды телевидения колонка в местной газете, которую, как рассказала Ольга, печатают без цензуры.

Ранее Ольга Фреймут обратилась к белорусским и российским матерям с призывом не отправлять в Украину своих сыновей.

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