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Ольга Фреймут показала молодших дітей у Лондоні

22 травня 2023 19:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Фреймут показала молодших дітей у Лондоні
Телеведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведуча Ольга Фреймут після початку війни переїхала до Великої Британії. Знаменитість поділилась рідкісними кадрами своїх молодших дітей.

Фото виставила у Instagram Stories.

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Ольга Фреймут перебуває у Лондоні зі своїми двома молодшими дітьми та чоловіком. Зірка нечасто ділиться особистим життям, але цього разу замилувала кадрами, на яких її син Валерій з другом малюють на вулиці. Компанію їм склала молодша донька телеведучої, Євдокія.

Молодша донька Ольги Фреймут Євдокия. Фото: instagram.com/freimutolia
Молодша донька Ольги Фреймут Євдокія. Фото: instagram.com/freimutolia
Син Ольги Фреймут, Валерій. Фото: instagram.com/freimutolia
Син Ольги Фреймут Валерій. Фото: instagram.com/freimutolia

Старша донька Фреймут, 17-річна Злата, перебуває у США. Дівчина час від часу ділиться світлинами життя у Лос-Анджелесі у своєму блозі.

Фреймут раніше зізнавалася, що дуже сумує за Україною і навіть веде щоденник свого життя у Англії. Зірка телебачення має колонку у місцевій газеті, яку, як розповіла Ольга, друкують без цензури.

Раніше старша донька Ольги Фреймут розповідала, що живе та навчається у школі-інтернаті. І, за її словами, це нелегкий період її життя. 

Нагадаємо, співачка Світлана Тарабарова нещодавно народила третю дитину. Артистка вперше розкрила ім'я, яке вони з чоловіком обрали для доньки.

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