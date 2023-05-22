Ольга Фреймут показала молодших дітей у Лондоні

Телеведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведуча Ольга Фреймут після початку війни переїхала до Великої Британії. Знаменитість поділилась рідкісними кадрами своїх молодших дітей.

Фото виставила у Instagram Stories.

Читайте також:

Ольга Фреймут перебуває у Лондоні зі своїми двома молодшими дітьми та чоловіком. Зірка нечасто ділиться особистим життям, але цього разу замилувала кадрами, на яких її син Валерій з другом малюють на вулиці. Компанію їм склала молодша донька телеведучої, Євдокія.

Молодша донька Ольги Фреймут Євдокія. Фото: instagram.com/freimutolia

Син Ольги Фреймут Валерій. Фото: instagram.com/freimutolia

Старша донька Фреймут, 17-річна Злата, перебуває у США. Дівчина час від часу ділиться світлинами життя у Лос-Анджелесі у своєму блозі.

Фреймут раніше зізнавалася, що дуже сумує за Україною і навіть веде щоденник свого життя у Англії. Зірка телебачення має колонку у місцевій газеті, яку, як розповіла Ольга, друкують без цензури.

Раніше старша донька Ольги Фреймут розповідала, що живе та навчається у школі-інтернаті. І, за її словами, це нелегкий період її життя.

Нагадаємо, співачка Світлана Тарабарова нещодавно народила третю дитину. Артистка вперше розкрила ім'я, яке вони з чоловіком обрали для доньки.