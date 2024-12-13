Маша Полякова показала романтичне фото зі своїм бойфрендом

Донька Олі Полякової показалася в обіймах свого бойфренда
Донька співачки Олі Полякової Маша зачарувала шанувальників світлиною зі своїм бойфрендом Микитою. Юна виконавиця показалася в обіймах свого обранця.
Фото Марія поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Маша Полякова показала романтичне фото з бойфрендом
19-річна Полякова та її обранець замилували мережу спільною світлиною. Закохані зробили фото у бібліотеці.
Маша у затишному светрі сиділа на стільці та тримала на руках свого песика, в той час як її бойфренд Микита ніжно обіймав її за плечі.
Залишати підпис до фото Полякова-молодша не стала, лише додала емоджи у вигляді сердечка.
Раніше Маша розповіла, що бойфренд вже встиг покликати її заміж.
Нагадаємо, співачка Селена Гомес оголосила про заручини зі своїм обранцем.
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