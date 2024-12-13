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Донька Олі Полякової показалася в обіймах свого бойфренда

13 грудня 2024 10:30
Марія Покровська - Редактор
Маша Полякова показала романтичне фото зі своїм бойфрендом
Маша Полякова. Фото: instagram.com/marypoppers1
Марія Покровська - Редактор

Донька співачки Олі Полякової Маша зачарувала шанувальників світлиною зі своїм бойфрендом Микитою. Юна виконавиця показалася в обіймах свого обранця.

Фото Марія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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19-річна Полякова та її обранець замилували мережу спільною світлиною. Закохані зробили фото у бібліотеці.

Маша у затишному светрі сиділа на стільці та тримала на руках свого песика, в той час як її бойфренд Микита ніжно обіймав її за плечі.

Маша Полякова зі своїм бойфрендом
Маша Полякова зі своїм бойфрендом. Фото: instagram.com/marypoppers1

Залишати підпис до фото Полякова-молодша не стала, лише додала емоджи у вигляді сердечка.

Раніше Маша розповіла, що бойфренд вже встиг покликати її заміж.

Нагадаємо, співачка Селена Гомес оголосила про заручини зі своїм обранцем.

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