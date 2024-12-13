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Дочь Оли Поляковой показалась в объятиях своего бойфренда

13 декабря 2024 10:30
Мария Покровская - Редактор
Маша Полякова показала романтическое фото со своим бойфрендом
Маша Полякова. Фото: instagram.com/marypoppers1
Мария Покровская - Редактор

Дочь певицы Оли Поляковой Маша очаровала поклонников фотографией со своим бойфрендом Никитой. Юная исполнительница показалась в объятиях своего избранника.

Фото Мария поделилась на своей странице в Instagram.

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Маша Полякова показала романтическое фото с бойфрендом

19-летняя Полякова и ее избранник восхищали сеть общей фотографией. Влюбленные сделали фото в библиотеке.

Маша в уютном свитере сидела на стуле и держала на руках свою собачку, в то время как ее бойфренд Никита нежно обнимал ее за плечи.

Маша Полякова со своим бойфрендом
Маша Полякова со своим бойфрендом. Фото: instagram.com/marypoppers1

Оставлять подпись к фото Полякова-младшая не стала, только добавила эмоджи в виде сердечка.

Ранее Маша рассказала, что бойфренд уже успел позвать ее замуж.

Напомним, певица Селена Гомес объявила о помолвке со своим избранником.

соцсети личная жизнь украинские звезды любовь Маша Полякова

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