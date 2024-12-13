Маша Полякова показала романтическое фото со своим бойфрендом

Дочь Оли Поляковой показалась в объятиях своего бойфренда
Дочь певицы Оли Поляковой Маша очаровала поклонников фотографией со своим бойфрендом Никитой. Юная исполнительница показалась в объятиях своего избранника.
Фото Мария поделилась на своей странице в Instagram.
Маша Полякова показала романтическое фото с бойфрендом
19-летняя Полякова и ее избранник восхищали сеть общей фотографией. Влюбленные сделали фото в библиотеке.
Маша в уютном свитере сидела на стуле и держала на руках свою собачку, в то время как ее бойфренд Никита нежно обнимал ее за плечи.
Оставлять подпись к фото Полякова-младшая не стала, только добавила эмоджи в виде сердечка.
Ранее Маша рассказала, что бойфренд уже успел позвать ее замуж.
Напомним, певица Селена Гомес объявила о помолвке со своим избранником.
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